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Congreso

Congresos locales controlados por Morena avalan reformas en fast track e ''imponen récords''

Morena ha puesto récords por la mayoría que tiene en los congresos. Sus legisladores en los estados reciben iniciativas y las aprueban en minutos.
lun 13 abril 2026 04:52 PM
Legislatura Edoméx aprueba reforma PJ
Morena controla la mayoría de los congresos en los estados. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

Con el control que tiene en 27 de los 32 congresos estatales, Morena ha impuesto récord de tiempo en la aprobación de reformas constitucionales. Hasta ahora van tres modificaciones a la ley fundamental que se avalan en menos de 24 horas, y una en 31 horas.

Las reformas constitucionales deben ser aprobadas por al menos 17 congresos locales para su entrada en vigor. El partido oficialista no solo cuenta –junto con sus aliados- con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para aprobar cualquier cambio a la Constitución, también tiene mayoría en 27 recintos legislativos locales.

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''Plan B''

La última reforma que fue aprobada en menos de un día es el ''Plan B'' electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se pone un límite a la asignación de recursos para los Congresos estatales, se reduce los recursos al Senado, se limita el número de regidores en los ayuntamientos y se establece que los trabajadores de organismos electorales no podrán contar con prestaciones adicionales.

Los congresos locales optaron por sesionar en la madrugada del jueves 9 de abril, día en el que recibieron la reforma por parte de la Cámara de Diputados. El primero fue Tabasco, entidad del que es originario el principal fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador; este congreso local lo hizo una hora después de que recibió el ''Plan B''.

Después fue el Congreso de Oaxaca, donde en menos de una hora se aprobó, y así se fueron sumando los estados hasta que a las 14:30 horas de ese día se reunió el requisito de que 17 entidades lo avalaran; es decir, en 12 horas el ''Plan B'' cumplió con el requisito de ser respaldado por la mayoría de los estados.

Ahora la Cámara de Diputados y el Senado emitirán la declaratoria de constitucionalidad para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.

Reforma al Poder Judicial

Otra reforma con tiempo récord fue la hecha al Poder Judicial, la cual fue propuesta por López Obrador; establece que los ministros, magistrados y jueces serán electos por voto directo, reduce el número de ministros de 11 a nueve; crea el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros cambios.

El 11 de septiembre a las 4:00 de la mañana fue avalada por el Senado en medio de protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial, ciudadanos y políticos de oposición. Inmediatamente fue enviada a los congresos locales, cuyos integrantes ya estaban a la espera de esta modificación.

El primer Congreso en avalarlo fue el de Oaxaca, donde comenzó la sesión a las 5:00 de la mañana, y en cinco minutos y 44 segundos después, los legisladores ya estaban aprobando esta modificación, por lo que no fue discutida, sino solo presentada y votada por todos los legisladores.

El segundo estado fue Tamaulipas, donde madrugada sesionó y avaló la reforma, mientras el recinto legislativo era cuidado por policías ante posibles manifestaciones contra estos cambios. Le siguió Tabasco, donde se sesionó a las 10:00 de la mañana y la sesión duró no más de una hora.

En la primera hora del 12 de septiembre ya eran 12 congresos locales los que había dado su aval a los cambios planteados por López Obrador, pese que en algunos estados se registraron protestas y confrontaciones y, como en Baja California, Puebla, Colima.

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Supremacía constitucional

Una más fue la de " supremacía constitucional", la cual modificó los artículos 105 y 107 de la Constitución para impedir al Poder Judicial controvertir cualquier cambio constitucional; es decir, estos cambios no pueden ser impugnados. Esta fue impulsada por los coordinadores de los senadores y diputados de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

El 30 de octubre de 2024, cerca de las 21:00 horas, fue aprobada por la Cámara de Diputados esta reforma; inmediatamente, ese día fue enviada a los congresos estatales. Una hora después y sin discusión, los legisladores de Zacatecas la avalaron con 18 votos a favor y 10 en contra; inmediatamente, hizo lo mismo Tabasco, donde la sesión duró 30 minutos. Ambos con mayoría morenista y aliados.

Esa misma noche, seis congresos locales habían dado su aval a estos cambios. Para el 31 de octubre, aún no pasaban ni 20 horas de que la minuta fue enviada a los estados y el Congreso de la Unión sesionó para emitir la declaratoria de constitucionalidad; ese mismo día, más tarde, la Secretaría de Gobernación publicó el decreto en el DOF para su entrada en vigor.

La celeridad de esta aprobación se dio con el fin de detener que jueces de Distrito otorgaran amparos para detener la reforma al Poder Judicial.

Guardia Nacional

Otra reforma que fue avalada en un día y medio por los 17 congresos locales después de que salió del Congreso de la Unión fue la que establece que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta iniciativa fue impulsada por el expresidente López Obrador y avalada en la actual legislatura, ya que Morena y aliados obtuvieron mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

Esta modificación comenzó a ser discutida a las 21:30 horas el martes 24 de septiembre de 2024 en el Senado, mientras los congresos estatales ya estaban preparados para recibir en cualquier momento la reforma, por lo que iniciaron sus sesiones y se fueron a receso en espera a que llegara.

A las 6:15 del 25 de septiembre, el Senado aprobó este cambio constitucional y lo envió a los estados para su discusión y votación. El pleno Congreso de Tabasco fue el primero en aprobarla tras casi cuatro horas de discusión; el segundo estado fue Zacatecas. Por la noche de ese día ya eran 13 congresos locales los que habían aprobado.

Al mediodía del 26 de septiembre, ya se había reunido los 17 congresos que se requieren para que entrara en vigor.

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Cámara de Senadores Cámara de Diputados Morena

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