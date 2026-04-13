Congresos locales controlados por Morena avalan reformas en fast track e ''imponen récords''

''Plan B''

La última reforma que fue aprobada en menos de un día es el ''Plan B'' electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se pone un límite a la asignación de recursos para los Congresos estatales, se reduce los recursos al Senado, se limita el número de regidores en los ayuntamientos y se establece que los trabajadores de organismos electorales no podrán contar con prestaciones adicionales.

Los congresos locales optaron por sesionar en la madrugada del jueves 9 de abril, día en el que recibieron la reforma por parte de la Cámara de Diputados. El primero fue Tabasco, entidad del que es originario el principal fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador; este congreso local lo hizo una hora después de que recibió el ''Plan B''.

Después fue el Congreso de Oaxaca, donde en menos de una hora se aprobó, y así se fueron sumando los estados hasta que a las 14:30 horas de ese día se reunió el requisito de que 17 entidades lo avalaran; es decir, en 12 horas el ''Plan B'' cumplió con el requisito de ser respaldado por la mayoría de los estados.

Ahora la Cámara de Diputados y el Senado emitirán la declaratoria de constitucionalidad para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.

Reforma al Poder Judicial

Otra reforma con tiempo récord fue la hecha al Poder Judicial, la cual fue propuesta por López Obrador; establece que los ministros, magistrados y jueces serán electos por voto directo, reduce el número de ministros de 11 a nueve; crea el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros cambios.

El 11 de septiembre a las 4:00 de la mañana fue avalada por el Senado en medio de protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial, ciudadanos y políticos de oposición. Inmediatamente fue enviada a los congresos locales, cuyos integrantes ya estaban a la espera de esta modificación.

El primer Congreso en avalarlo fue el de Oaxaca, donde comenzó la sesión a las 5:00 de la mañana, y en cinco minutos y 44 segundos después, los legisladores ya estaban aprobando esta modificación, por lo que no fue discutida, sino solo presentada y votada por todos los legisladores.

Cuando me pregunten sobre el federalismo en México contestaré con esta sesión de aprobación de la reforma judicial en el congreso de mi estado natal, Oaxaca pic.twitter.com/zXe95qrqAR — Luis (@EliudTapia) September 11, 2024

El segundo estado fue Tamaulipas, donde madrugada sesionó y avaló la reforma, mientras el recinto legislativo era cuidado por policías ante posibles manifestaciones contra estos cambios. Le siguió Tabasco, donde se sesionó a las 10:00 de la mañana y la sesión duró no más de una hora.

En la primera hora del 12 de septiembre ya eran 12 congresos locales los que había dado su aval a los cambios planteados por López Obrador, pese que en algunos estados se registraron protestas y confrontaciones y, como en Baja California, Puebla, Colima.