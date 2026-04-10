¿Qué cambia con la nueva Ley de Infraestructura y las reformas hacendarias?

A iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, las dos cámaras del Congreso aprobaron expedir una nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, de 141 artículos, y se reformaron diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Desde 2012 se emitió en México una ley para regular las Asociaciones Público-Privadas (APP), que son mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos.

Esa Ley está vigente, sin embargo ahora a través de un nuevo esquema, diferente a la de APP, se busca agilizar la inversión pública en colaboración con la privada o la social, en proyectos de infraestructura estratégica.

Ese nuevo modelo consiste en “Vehículos de Propósito Específico”, que la nueva ley define como:

“Sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica, que permita generar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social, en materia de infraestructura, sin que su sola constitución implique obligaciones a cargo del Gobierno Federal”.

Ese tipo de “vehículos” podrán dedicarse a la construcción de infraestructura y sistemas “cuya construcción, mantenimiento, modernización u operación sea esencial para el desarrollo económico, la atención a la población o el funcionamiento de la economía, o los que garanticen seguridad energética e hídrica”.

Debido a que se trata de obras de largo aliento se prevén mecanismos de financiamiento y para que las erogaciones públicas se reflejen en los registros presupuestarios en el curso de los años e incluso para proteger los gastos relacionados con los proyectos frente a ajustes por disminución de ingresos.

Con relación a las formas de contratación se establece que los proyectos y contratos que se celebren al amparo de la nueva Ley constituirán “un régimen especial de contratación”.