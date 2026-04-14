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Congreso

Diputados y Senado declaran constitucionalidad del ''Plan B'' de Sheinbaum

El ''Plan B'' que dividió a la alianza oficialista está cerca de ser publicado en el Diario Oficial... sin la propuesta de cambiar la fecha de la revocación de mandato.
mar 14 abril 2026 07:43 PM
Sesión Ordinaria Senado
Laura Itzel Castillo fue la encargada de declarar la constitucionalidad en el Senado. (Foto: Cuartoscuro )

El ''Plan B'' electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum está a un paso de entrar en vigor, ya que tanto la Cámara de Diputados como el Senado declararon constitucional la reforma.

Esto se da después de que 19 congresos locales aprobaron estos cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la de la Constitución, cambios en los que se incluyen límites para asignar recursos a los recintos legislativos locales, reducción del presupuesto al Senado, así como restringir el número de regidores en los ayuntamientos.

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La reforma tuvo los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.

Al emitir la declaratoria, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que esta modificación a la Constitución parte de la convicción de que es necesario acabar con privilegios, hacer más eficientes las instituciones, reducir gastos excesivos y ordenar el uso de los recursos públicos.

“Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, comentó la senadora.

Esta reforma rompió récord en ser aprobada por al menos 17 congresos locales, que es el mínimo que establece la ley para que la reforma entre en vigor.

Los congresos locales optaron por sesionar en la madrugada del jueves 9 de abril, día en el que recibieron la reforma por parte de la Cámara de Diputados. El primero fue Tabasco, entidad del que es originario el principal fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador; este congreso local lo hizo una hora después de que recibió el ''Plan B''.

El ''Plan B'' fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.

Controversia entre aliados

Esta reforma inicialmente generó controversia y diferencias entre el PT y Morena, debido a que planteaba que la revocación de mandato se llevara a cabo en 2027, durante las elecciones intermedias para elegir a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

La propuesta sobre la consulta de revocación de mandato detuvo por varios días la discusión y votación del "Plan B", ya que el PT expresó que esto generaría inequidad en la próxima contienda electoral al aparecer en las boletas la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al final, esta propuesta fue eliminada de la iniciativa, y solo así la reforma alcanzó los votos necesarias para ser aprobada con mayoría calificada, que es dos terceras partes de los legisladores presentes.

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