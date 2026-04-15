Senado avala reformas a favor del cine y protección a los artistas de doblaje mexicano

Esta reforma establece que los cines del país deberán reservar al menos 10% del tiempo total de exhibición a películas nacionales y con una permanencia mínima de 14 días, lo que duplica el tiempo actual, y previo al estreno de éstas, se deberán proyectar avance promocionales de forma equitativa.

Además, señala que las personas físicas y morales que inviertan en el equipamiento de salas de cines y espacios de exhibición alternativos y que destinen al menos 30% de su tiempo para exhibir en pantalla obras nacionales, podrán acceder a los estímulos y apoyos del Gobierno federal.

También el Instituto Mexicano de Cinematografía deberá contar con un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y la libertad de expresión artística, por lo que impulsará una serie de actividades, como producción y postproducción de obras cinematográficas y obras audiovisuales, formación cinematográfica, entre otras.

Y obliga a las plataformas digitales en territorio nacional a contar con un espacio visible y permanente destinado a contenido nacional para garantizar su presencia en este entorno, y éstas obras deberán estar en su versión original. Con esta reforma se abroga la antigua Ley Federal de Cinematrografía.

Otra reforma avala fue a la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual regula el empleo de inteligencia artificial (IA) en el doblaje con el fin de proteger el trabajo de los actores que prestan su voz, pues se menciona que la imagen, incluida la voz, de los artistas intérpretes solo puede ser usada o publicada con consentimiento de estos.

También se aclara que no será violación a los derechos cuando el uso de la imagen o la voz de la persona intérprete se realice con fines de parodia, sátira o imitación creativa.

Asimismo, señala que los artistas intérpretes tienen derechos a autorizar o prohibir la suplantación de sus interpretaciones o ejecuciones por sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que resulten en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable.

Al presentar la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora Beatriz Mojica Morga comentó que esta reforma fortalece el cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público.