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Congreso

Senado avala reformas a favor del cine y protección a los artistas de doblaje mexicano

Plataformas digitales en México deberán contar con un espacio visible y permanente destinado a contenido nacional.
mié 15 abril 2026 06:29 PM
Sheinbaum Incentivos Industria Cinematográfica
El Gobierno de Sheinbaum anunció los apoyos junto a artistas mexicanos. (Foto: Cuartoscuro )

El Senado aprobó en lo general y en lo particular una serie de leyes para fomentar la producción, circulación, distribución, comercialización y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, así como proteger el trabajo de los artistas de doblaje ante el uso de la inteligencia artificial.

Con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones fue aprobada y turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor, los legisladores aprobaron la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

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Esta reforma establece que los cines del país deberán reservar al menos 10% del tiempo total de exhibición a películas nacionales y con una permanencia mínima de 14 días, lo que duplica el tiempo actual, y previo al estreno de éstas, se deberán proyectar avance promocionales de forma equitativa.

Además, señala que las personas físicas y morales que inviertan en el equipamiento de salas de cines y espacios de exhibición alternativos y que destinen al menos 30% de su tiempo para exhibir en pantalla obras nacionales, podrán acceder a los estímulos y apoyos del Gobierno federal.

También el Instituto Mexicano de Cinematografía deberá contar con un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y la libertad de expresión artística, por lo que impulsará una serie de actividades, como producción y postproducción de obras cinematográficas y obras audiovisuales, formación cinematográfica, entre otras.

Y obliga a las plataformas digitales en territorio nacional a contar con un espacio visible y permanente destinado a contenido nacional para garantizar su presencia en este entorno, y éstas obras deberán estar en su versión original. Con esta reforma se abroga la antigua Ley Federal de Cinematrografía.

Otra reforma avala fue a la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual regula el empleo de inteligencia artificial (IA) en el doblaje con el fin de proteger el trabajo de los actores que prestan su voz, pues se menciona que la imagen, incluida la voz, de los artistas intérpretes solo puede ser usada o publicada con consentimiento de estos.

También se aclara que no será violación a los derechos cuando el uso de la imagen o la voz de la persona intérprete se realice con fines de parodia, sátira o imitación creativa.

Asimismo, señala que los artistas intérpretes tienen derechos a autorizar o prohibir la suplantación de sus interpretaciones o ejecuciones por sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que resulten en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable.

Al presentar la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora Beatriz Mojica Morga comentó que esta reforma fortalece el cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público.

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La también presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado sostuvo que el cine ya no se vive de una sola forma, porque éste ya se consume hasta en plataforma digitales, a lo que argumentó que con la nueve ley reconoce esta transformación y el Estado asume su responsabilidad de impulsar el cine.

En su turno, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, respaldo el proyecto para expedir esta nueva ley, pero consideró que la agenda para apoyar el cine nacional requiere de marcos legales de acceso universal y de condiciones dignas para creadores.

La priista Karla Guadalupe Toledo Zamora destacó que la norma responde a una deuda pendiente con quienes hacen posible la industria cinematográfica nacional, pero enfatizó que a su bancada le preocupa que esta reforma no se convierta en un instrumento de control.

“Nos preocupa lo establecido en el artículo 27 porque abre la puerta para que el gobierno federal pueda intervenir en la determinación de los precios de las taquillas. Esta herramienta no debe usarse a la ligera o con fines políticos porque regular los precios de exhibición por parte del gobierno sería un error que puede afectar gravemente a las empresas que difunden el cine”, dijo.

También especificó que el éxito de esta ley dependerá de la voluntad política del gobierno federal, ya que necesitara un presupuesto suficiente, porque, dijo, que sin dinero esta nueva ley quedará en papel y no se llevará a la práctica.

El panista Agustín Dorantes mencionó que, si bien la ley reconoce que el acceso al cine es un derecho cultural de todas las personas, es insuficiente al no resolver problemas estructurales de la industria cinematográfica mexicana.

"Lo peor de todo es la falta de apoyo presupuestal. Pretende lograr un avance legislativo sin incluir presupuesto. Es como tener una película sin guión sin producción, sin cámaras y sin director", reclamó.

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