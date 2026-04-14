Estos organismos, que forman parte de los poderes legislativos se encargan de auditar las Cuentas Públicas de los gobiernos estatales y municipales, los organismos descentralizados, así como los fideicomisos y entidades que manejan recursos públicos a nivel estatal.

Natalia Campos, coordinadora del área de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoce que este es uno de los rubros históricamente más castigados en la asignación de recursos.

“Lo que el IMCO encuentra o el hallazgo principal es que se destina muy poco porcentaje del total del presupuesto destinado al poder legislativo. En 10 estados menos del 20% se destina a auditorías estatales.

“El gasto destinado a esta función tan importante, pues es muy bajo como proporción del gasto total del legislativo y esto no solo tiene consecuencias muy importantes en el resultado de la fiscalización, también en la profesionalización y en las capacidades institucionales para revisar el gasto estatal”, expone.

Pero cumplir con esta tarea enfrenta desafíos en aquellos estados donde la asignación de recursos es apenas una mínima proporción, como Durango y Morelos. En estas entidades, la fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, según los datos del IMCO.

“Vale la pena poner sobre la mesa la discusión del presupuesto, porque no solo los congresos se llevan la mayor parte. Está todo este universo de auditorías estatales que reciben muy poco presupuesto, no tienen las capacidades y no están cumpliendo su función”, indica la experta.

Estas instituciones son clave en la revisión de políticas públicas y la transparencia, y forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización (ASF), un andamiaje enfocado en prevenir, detectar y combatir la corrupción en el manejo de los recursos de manera coordinada entre federación y estados, pero que está inactivo desde hace años.

¿Cómo está la asignación a fiscalización en los estados?

El reparto de recursos a los órganos de fiscalización en las entidades en la mayor parte de los casos es inequitativo. Así lo demuestra el Informe Legislativo del IMCO 2023.

De los 32 estados, únicamente Puebla, San Luis Potosí y Coahuila distribuyeron equitativamente el recurso entre los órganos estatales de fiscalización y Congresos estatales.