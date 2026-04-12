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Congreso

Senado prevé declarar la constitucionalidad del "Plan B" la próxima semana

La reforma constitucional pone límites al presupuesto de los congresos locales y reduce el del Senado.
dom 12 abril 2026 08:11 PM
laura itzel
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, habló este domingo del "Plan B" impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Captura de pantalla)

Tras la aprobación ‘fast track’ del “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum por 19 congresos locales, el Senado se alista para declarar el próximo miércoles 15 de abril la constitucionalidad de esta reforma electoral.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, señaló que la reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos, y hará que disminuya de forma progresiva el presupuesto del Senado.

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“Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de senadoras y senadores”, dijo desde su cuenta de X.

Hasta ahora, 19 congresos estatales ya aprobaron la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas.

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Una vez que tanto el Senado como la Cámara de Diputados emitan la declaratoria de constitucionalidad, la reforma será enviada al gobierno federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Esta reforma, que inicialmente generó controversia y diferencias entre el PT y Morena , planteaba que la revocación de mandato se llevara a cabo en 2027, durante las elecciones intermedias para elegir a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

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La propuesta sobre la consulta de revocación de mandato detuvo por varios días la discusión y votación del "Plan B", ya que el PT expresó que esto generaría inequidad en la próxima contienda electoral, pues en las boletas aparecería la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, el partido encabezado por Alberto Anaya presentó en la discusión una reserva para retirar de la reforma este planteamiento.

“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen, en lo que se refiere al artículo 35", declaró al señalar que no apoyaban la propuesta sobre revocación de mandato el día de la discusión en el Senado.

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