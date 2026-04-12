Senado prevé declarar la constitucionalidad del "Plan B" la próxima semana

“Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de senadoras y senadores”, dijo desde su cuenta de X.

Hasta ahora, 19 congresos estatales ya aprobaron la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas.

Una vez que tanto el Senado como la Cámara de Diputados emitan la declaratoria de constitucionalidad, la reforma será enviada al gobierno federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Esta reforma, que inicialmente generó controversia y diferencias entre el PT y Morena , planteaba que la revocación de mandato se llevara a cabo en 2027, durante las elecciones intermedias para elegir a 17 gobernadores y 500 diputados federales.