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Congreso

Diputados aprueban reforma a pensiones en medio de protestas de jubilados de Pemex, CFE y Banobras

La reforma establece que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal.
mié 25 marzo 2026 04:39 PM
diputados aprueban reforma a pensiones en medio de protestas
Entre empujones y forcejeos, los trabajadores retirados ingresaron a San Lázaro, pero después accedieron retirarse. (Foto: Cuartoscuro/Cámara de Diputados)

La reforma para reducir las llamadas pensiones “doradas” de extrabajadores se aprobó con 458 votos en medio de protestas de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del extinto Banobras que irrumpieron en la Cámara de Diputados.

Los inconformes reclamaron que no fueron escuchados por los legisladores y acusaron que la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum violenta sus derechos y el artículo 14 constitucional, donde se establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo.

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Entre empujones y forcejeos, los trabajadores retirados ingresaron a San Lázaro por el acceso de Emiliano Zapata; pero solo lograron llegar al área de registro, tras quedar atrapados por el cierre de las puertas por el personal de resguardo.

Desde esta área, los inconformes siguieron con su protesta y después aceptaron retirarse por el mismo acceso en donde entraron.

Aprueban limitar pensiones

La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que las jubilaciones o pensiones del personas de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el presidente o presidenta del país, que se traduce en casi 70,000 pesos y exenta a las Fuerzas Armadas.

La reforma señala que el límite será aplicable a pensiones o jubilaciones futuras y a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de esta reforma.

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Previo a la discusión, el diputado Leonel Godoy de Morena señaló que la reforma se enfoca exclusivamente en paraestatales y "es para ajustar que ya no vuelva a haber ese tipo de abusos”, por lo que rechazó que la iniciativa contemple retroactividad en perjuicio de los actuales pensionados.

Aseguró que hay pensiones de 400,000 pesos, no solamente la del millón eso es lo que se busca con esta reforma: "ajustar para que no sean tan exageradas las pensiones”.

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No obstante, durante la discusión la legisladora del PAN, Margarita Zavala, sostuvo que es "reprobable y perverso" que se apruebe violar derechos humanos desde la Constitución.

"Si hoy se permite que desde la Constitución, sin estudiar lo suficiente, se elimine derechos adquiridos con base en información imprecisa, incluso falsa, entonces ningún derecho estará a salvo, ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio", afirmó.

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