Diputados aprueban reforma a pensiones en medio de protestas de jubilados de Pemex, CFE y Banobras

Entre empujones y forcejeos, los trabajadores retirados ingresaron a San Lázaro por el acceso de Emiliano Zapata; pero solo lograron llegar al área de registro, tras quedar atrapados por el cierre de las puertas por el personal de resguardo.

Desde esta área, los inconformes siguieron con su protesta y después aceptaron retirarse por el mismo acceso en donde entraron.

Aprueban limitar pensiones

La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que las jubilaciones o pensiones del personas de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el presidente o presidenta del país, que se traduce en casi 70,000 pesos y exenta a las Fuerzas Armadas.

La reforma señala que el límite será aplicable a pensiones o jubilaciones futuras y a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de esta reforma.

Previo a la discusión, el diputado Leonel Godoy de Morena señaló que la reforma se enfoca exclusivamente en paraestatales y "es para ajustar que ya no vuelva a haber ese tipo de abusos”, por lo que rechazó que la iniciativa contemple retroactividad en perjuicio de los actuales pensionados.

Aseguró que hay pensiones de 400,000 pesos, no solamente la del millón eso es lo que se busca con esta reforma: "ajustar para que no sean tan exageradas las pensiones”.