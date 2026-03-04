Sheinbaum vs. las pensiones millonarias de exfuncionarios: en qué consiste la reforma y a quiénes aplica

La presidenta explicó que la iniciativa va en contra de las pensiones de altos mandos, pues algunos de ellos reciben hasta 12 millones de pesos.

"Es una reforma constitucional para que, a partir de ahora, la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes ya no se puede modificar", dijo Claudia Sheinbaum unos días antes de enviar esta iniciativa.

¿De qué trata?

La reforma es al artículo 127 de la Constitución Política, en el que se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Tampoco ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta.

Mencionó que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de entidades paraestatales y organismos estatales y municipales no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el presidente o presidenta del país.

Quedan excluidas:

a) Las Fuerzas Armadas

b) Las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales

c) Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios

Además, señala que los instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido.