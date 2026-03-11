Senado avala reducir pensiones “doradas” a exfuncionarios

Esta misma regulación es para los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y municipal, las empresas públicas y los fideicomisos de los estados.

Esto significa que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal, que se traduce en 70,000 pesos.

La senadora Alejandra Barrales comentó que son más de 6,200 exfuncionarios a quienes se les reducirán sus pensiones, de los cuales 3,500 son extrabajadores de Luz y Fuerza; 544 de Pemex; 2,000 de la CFE; 22, Bancomex; 19, Banobras, y 9 de Nacional Financiera.

Por ello, el ahorro sería de 5,000 millones de pesos al año, por lo que dijo la emecista que apoyaban la reforma, pero enfatizó que la modificación va contra la Constitución, ya que en sus transitorios se establece que esta disminución será a pensiones que ya se entregan.

"Lo que nos afecta en este caso es que quieren cambiar las reglas del juego cuando ya empezó el partido. En pleno partido vamos a cambiarle las reglas de juego a la gente, y eso nos va a seguir poniendo en riesgo. Pone en duda la certeza jurídica en nuestro país", comentó.

En tanto, Carolina Viggiano criticó que dentro de esta reforma no se tome en cuenta el retiro de haber de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni las jubilaciones de los exfuncionarios de los órganos centralizados de la Administración Pública ni de los sindicatos.

"(No están) porque hay un cálculo electoral y político. Solo necesitan la narrativa y los números electorales. No afectar de más a los electores, solo lo suficiente para hacer un spot que les sirva para 2027", dijo la priista.

¿Qué dice la reforma?

Además de la reducción a las pensiones y jubilaciones, la reforma aprobada con 116 votos a favor señala que las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido.

Quedan excluidas:

a) Las Fuerzas Armadas.

b) Las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales.

c) Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios.

Se especifica que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente se conservarán en los términos reconocidos.

Los haberes de retiro son prestaciones económicas para militares y jueces de primera instancia y ministros de la Suprema Corte; en este último caso se encuentran Arturo Záldivar y Olga Sánchez Cordero, quienes ya son parte de Morena.

En la reforma avalada se señala que este límite será aplicable a pensiones o jubilaciones futuras y a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de esta reforma.

Una vez que entre en vigor este cambio constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados contarán con máximo 90 días para revisar y adecuar el marco jurídico con el fin de hacerlo congruente con este cambio.

Asimismo, los gastos que se generen con motivo de la entrada en vigor de esta reforma se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a las autoridades que intervengan en su aplicación, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos.

En este mismo artículo también se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Además que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración para el presidente o la presidenta.