presidencia

Reforma para limitar jubilaciones exenta a las Fuerzas Armadas, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un "abuso" y un "exceso" que algunos exfuncionarios como José Ángel Gurría cobren pensiones millonarias.
vie 20 febrero 2026 10:22 AM
sheinbaum-tope-pensiones-millonarias.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma busca poner tope a exaltos mandos, varios de los que solo trabajaron poco tiempo en el gobierno. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa de reforma que enviará al Poder Legislativo para limitar a 70,000 pesos el pago de pensiones de altos exfuncionarios, no incluye a miembros de las Fuerzas Armadas.

“Quiero comentar algo, las Fuerzas Armadas no están incluidas. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones que ya no se justifican”, planteó.

El pasado miércoles, la presidenta anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal, que se traduce en 70,000 pesos.

Al precisar qué exfuncionarios serán sujetos a esta reforma, la presidenta explicó que solo es para aquellos trabajadores de confianza, varios de los que trabajaron poco tiempo en el gobierno y no se justifica que reciban montos de hasta un millón de pesos.

La presidenta confirmó que uno de los exfuncionarios que recibe una pensión millonaria es, José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), excanciller y exdirector de Nacional Financiera.

“En efecto Gurría está entre las personas, él recibe una pensión de 120,000 mensuales como exfuncionario de Nafin. Ya que salió público, lo podemos decir”, refirió.

Para la presidenta Sheinbaum es un exceso y un abuso que algunos altos exfuncionarios reciban pensiones millonarias como es el caso de Gurría.

“¿Cuánto ganaría como director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico?”, preguntó la presidenta sobre el también exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo.

Adelantó que analizará qué información puede darse a conocer sobre otros que son beneficiarios de altas pensiones y que si la reforma que enviará al Legislativo es aprobada, tendrán un tope en el monto que reciben.

¿Dónde están las pensiones millonarias?

De acuerdo con Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, en Luz y Fuerza del Centro, Pemex, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banobras se han ubicado pensiones millonarias.

Por ejemplo, explicó que 9,457 extrabajadores de LyFC que reciben una pensión de 100,000 a un millón de pesos.

En Pemex, 144 personas pensionadas de Pemex que reciben montos superiores al sueldo de la presidenta que representa 1,827 millones de pesos más al año, en Nafin nueve personas reciben una pensión de 16 millones de pesos anuales.

