¿Reforma electoral sin mover una coma a la Constitución? Esta es la ruta alterna de Sheinbaum

Los temores de un posible recorte al INE

Aunque en principio la reforma electoral propuesta por Sheinbaum aparenta dar más fuerza al organismo en temas de fiscalización y coordinación con autoridades, para Arias el problema está en el aspecto técnico-electoral, pues si bien se les otorgan mayores atribuciones, se deja de lado cómo funciona el organismo.

“Uno de los problemas es que quieren recortar costos de la elección, pero al mismo tiempo que haya voto electrónico, mecanismos de coordinación, informes diarios de fiscalización y sin más recursos pueden saturar, reventar, a volver inoperable a la autoridad electoral”, señala Arias.

Estos temores surgieron, incluso, antes de la presentación de la reforma, cuando se plantearon temas como la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las Juntas Distritales y del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

“El problema es que se ha buscado afectar sobre todo la parte técnico-electoral, donde se da certeza a las elecciones y eso es viable que se haga por vía de la ley secundaria”, indica Arias.

En su análisis de la propuesta inicial, Luis Calor Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y director de Integralia, puso igualmente el foco en las legislaciones secundarias, en relación con el INE.

“Faltan reformas legales. Sin ellas no se puede hacer análisis completo. Por ejemplo, cambios a la estructura y al servicio de carrera del @INEMexico o los detalles de la asignación de pluris o qué pasa con el PREP”, escribió en la red social X el 5 de marzo.

En su diagnóstico general, anticipó una probabilidad de éxito baja sin descartar un "plan B".

Mi balance de la propuesta de reforma electoral.



1. Ayer solo se presentó texto de reforma constitucional. Faltan reformas legales. Sin ellas no se puede hacer análisis completo. Por ejemplo, cambios a la estructura y al servicio de carrera del @INEMexico o los detalles de la… — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) March 5, 2026

Para Javier Martín Reyes, este es el riesgo más grande de las reforma.

"Hay quien dice es que la estructura del INE no viene en la Constitución. Pero yo diría, ahí no viene, pero sí vienen principios, el de certeza, el de legalidad, el del profesionalismo de los procesos electorales que se afectarían si desmantelamos la estructura permanente del INE", señala el también abogado constitucionalista.

Dentro de los aliados las posiciones sobre un eventual "plan B" aún están en duda. Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, dijo en una entrevista de televisión que espera que las propuestas de modificación a leyes secundarias se hagan en unidad.

Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, por otro lado coincidió en propuestas como la desaparición de las listas para las diputaciones plurinominales, pero pidió establecer un piso parejo de financiamiento para todos los partidos políticos.