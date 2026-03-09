Kenia López Rabadán: “La pluralidad no debilita las decisiones”

Expansión: ¿Qué dificultades tiene en la conducción de la Cámara ante una mayoría de Morena?

Kenia López Rabadán: La mayor complejidad ha sido conducir en un momento de fuerte asimetría política, con una mayoría clara, pero también una sociedad diversa que espera ser escuchada. Mi responsabilidad ha sido propiciar un clima donde la mayoría ejerza su mandato con responsabilidad democrática, entendiendo que la pluralidad no debilita las decisiones, las hace más sólidas.

[He trabajado] para que la mayoría ejerza su fuerza dentro de las reglas, sin cancelar el debate ni invisibilizar a las minorías. La conducción de la Cámara exige firmeza, serenidad y conocimiento del reglamento para que la pluralidad no sea un principio retórico, sino una práctica cotidiana.

E: ¿La Mesa Directiva es una posición simbólica frente a la Junta de Coordinación Política, a la que no han accedido las mujeres?

KLR: La Mesa Directiva no es simbólica: garantiza legalidad, orden y legitimidad en el proceso legislativo. La Jucopo acuerda políticamente; la Mesa conduce institucionalmente. Sin la Mesa no hay sesiones válidas ni procedimientos legítimos ni derechos parlamentarios protegidos.

Hay un reto pendiente en términos de acceso de mujeres a los espacios de decisión política informal, y esa discusión es necesaria, pero no debe desdibujar el papel constitucional de la Mesa.

Kenia López Rabadán, hace 28 años militan en el PAN, y en este año legislativo fue electa para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de un acuerdo político logrado con la mayoría. (Foto: Especial.)

E: ¿Su partido la respalda al 100%?

KLR: El PAN entiende la dimensión institucional de este encargo. Sabe que presidir la Cámara no es una posición partidista, sino republicana. He contado con respaldo, pero también con algo sano en democracia: respeto a mi autonomía para ejercer un cargo que no responde a intereses de grupo, sino al Congreso.

E: ¿Cuáles son las principales complicaciones que enfrenta?

KLR: Las mujeres que logramos romper el techo de cristal enfrentamos desafíos que no siempre son visibles, pero que pesan todos los días. El primero es un escrutinio desigual: se nos exige más, se nos concede menos margen de error y se nos juzga distinto; el segundo, la forma en que se ejerce el poder: muchas decisiones siguen tomándose en espacios informales donde las mujeres no siempre estamos presentes; y el tercero es cultural, todavía hay resistencias a reconocer el ejercicio de la autoridad femenina sin etiquetarlo como exceso o confrontación. Superar estos obstáculos no es causa de las mujeres, es una condición para que la democracia sea más justa, más representativa y más fuerte.

E: ¿Qué hace falta para avanzar en igualdad sustantiva y en el ejercicio real del poder?

KLR: Es necesario dar un paso más: pasar de la paridad en los números a la paridad en las decisiones. No basta con que las mujeres ocupen espacios; es indispensable que cuenten con voz real, capacidad de incidencia y respaldo institucional para ejercer plenamente su responsabilidad.

E: ¿Cuál considera que es la reforma faltante en materiade igualdad sustantiva?

KLR: Más que una sola reforma, el reto es cerrar la brecha entre la norma y la práctica. La igualdad sustantiva se consolida cuando el poder deja de ser excepcional para las mujeres y se vuelve normal.