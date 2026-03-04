Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Cámara de Diputados recibe la polémica Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

El recorte al financiamiento partidista anunciado se matiza, pero se mantiene, al igual que la eliminación de senadores pluris, lo que busca conciliar a los partidos aliados, PT y PVEM.
mié 04 marzo 2026 02:43 PM
camara-de-diputados-recibe-la-polemica-reforma-electoral-de-claudia-sheinbaum
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, fue la encargada de recibir la iniciativa. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados recibió esta tarde la iniciativa electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en lo que ha llamado su “decálogo por la democracia”.

En acto protocolario de recepción de la iniciativa, Juan Ramiro Robledo, titular de Enlace Parlamentario de la Secretaría de Gobernación, hizo entrega de la iniciativa a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Publicidad

"Con esta entrega inicia el procedimiento legislativo de manera formal. Estamos en sesión en este momento vamos a dar cuenta" para iniciar el proceso legislativo, dijo López Rabadán.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 2.41.48 PM.jpeg

Minutos después, ante el pleno, la presidenta de la mesa directiva remitió la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma político Electoral, para elaborar el dictamen.

La propuesta consiste en modificaciones a la Constitución para cambiar el sistema electoral, reducir el financiamiento de los partidos, transformar la forma de elección de las Cámaras del Congreso de la Unión e introducir variaciones a la forma en que se fiscaliza a los partidos políticos.

Conforme la propuesta, la reducción al financiamiento de los partidos no será tan radical como lo había propuesto la mandataria inicialmente, pues si bien plantea recortar 25.1% la bolsa total de recursos para los partidos, se mantendría anualmente y no sólo en año de elecciones.

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben y confirma que hay plan B
presidencia

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después

Recorte a pluris y sigue sobrerrepresentación

Se confirma la propuesta de reducción de 25% el número de senadores, para que de 128 que hay actualmente, se elijan solamente 96.

La Cámara de Diputados quedaría conformada como hoy, con 500 diputados, 300 de mayoría relativa. Otros 100 diputados se elegirían en los distritos pero no serían los ganadores, sino los segundos lugares.

Los 100 restantes serían legisladores plurinominales, según la votación alcanzada por los partidos en las cinco circunscripciones en que se divide el país, descontados los ganadores en distritos. Entre ellos se elegirían 8 diputados migrantes.

Se mantiene la posibilidad de sobrerrepresentación de 8% en la Cámara de Diputados, pues eso no se propone reformar.

Pero la propuesta deja a la legislación secundaria la regulación sobre la asignación de puris: "La ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos".

También se rebaja, como propuso inicialmente la mandataria, el número de minutos de tiempos oficiales dedicados a partidos y autoridades electorales tanto en año electoral como en periodo ordinario. La disminución es de 48 a 35 minutos.

Publicidad
Monreal Conferencia
Congreso

Monreal reconoce que se trabaron acuerdos entre Morena, Verde y PT sobre Reforma Electoral

Recorte a partidos pero no tanto

La propuesta para reducir los recursos públicos a los partidos es a partir de modificar la fórmula vigente, consistente en multiplicar el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La propuesta reduce ese porcentaje a 48.65% del UMA, con lo cual se baja la bolsa a distribuir exactamente en 25.15%.

De aprobarse eso aplicaría a partir del próximo año. No se propone eliminar el gasto ordinario en año no electoral, ni reducir el monto que se dedica a las campañas electorales, que es lo que actualmente eleva en 50% los recursos de los partidos cuando hay elecciones.

Si se considera que este año los seis partidos nacionales tienen 7,368 millones de pesos la reducción propuesta implicaría 1,853 millones de pesos menos.

Sin embargo sí se modificó la propuesta original, pues si bien se plantea recortar 25% la bolsa total de recursos para los partidos, ésta se mantendría año con año y no solo cuando hay elecciones.

Aunque se planteó en la mesa en algún momento cambiar la distribución de recursos para que 40% fuera entregado de forma igualitaria entre los partidos y 60% según su porcentaje de votación, eso no se modificó y seguirá como hoy 30% igualitario y 70% según la fuerza de cada partido.

En materia de espacios en radio y televisión, la iniciativa recorta 27% de los spots destinados tanto a la difusión de mensajes de las autoridades electorales, como a los partidos políticos y eleva el tiempo de los spots.

En periodo de precampaña y campañas el INE distribuirá 35 minutos diarios y no 48 minutos.

Publicidad

Tags

Reforma electoral Cámara de Diputados Cámara de Senadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad