Cámara de Diputados recibe la polémica Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

"Con esta entrega inicia el procedimiento legislativo de manera formal. Estamos en sesión en este momento vamos a dar cuenta" para iniciar el proceso legislativo, dijo López Rabadán.

Minutos después, ante el pleno, la presidenta de la mesa directiva remitió la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma político Electoral, para elaborar el dictamen.

La propuesta consiste en modificaciones a la Constitución para cambiar el sistema electoral, reducir el financiamiento de los partidos, transformar la forma de elección de las Cámaras del Congreso de la Unión e introducir variaciones a la forma en que se fiscaliza a los partidos políticos.

Conforme la propuesta, la reducción al financiamiento de los partidos no será tan radical como lo había propuesto la mandataria inicialmente, pues si bien plantea recortar 25.1% la bolsa total de recursos para los partidos, se mantendría anualmente y no sólo en año de elecciones.

Recorte a pluris y sigue sobrerrepresentación

Se confirma la propuesta de reducción de 25% el número de senadores, para que de 128 que hay actualmente, se elijan solamente 96.

La Cámara de Diputados quedaría conformada como hoy, con 500 diputados, 300 de mayoría relativa. Otros 100 diputados se elegirían en los distritos pero no serían los ganadores, sino los segundos lugares.

Los 100 restantes serían legisladores plurinominales, según la votación alcanzada por los partidos en las cinco circunscripciones en que se divide el país, descontados los ganadores en distritos. Entre ellos se elegirían 8 diputados migrantes.

Se mantiene la posibilidad de sobrerrepresentación de 8% en la Cámara de Diputados, pues eso no se propone reformar.

Pero la propuesta deja a la legislación secundaria la regulación sobre la asignación de puris: "La ley establecerá las reglas a observar para realizar los ajustes necesarios en la asignación que corresponda a los partidos".

También se rebaja, como propuso inicialmente la mandataria, el número de minutos de tiempos oficiales dedicados a partidos y autoridades electorales tanto en año electoral como en periodo ordinario. La disminución es de 48 a 35 minutos.