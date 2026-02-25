Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

¿Qué son los diputados plurinominales en México y cómo se eligen?

En México hay 500 diputados, pero no todos se eligen de la misma manera. Te explicamos qué son los plurinominales y cómo llegan a la Cámara de Diputados.
mié 25 febrero 2026 03:54 PM
diputados plurinominales
La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales). (Foto: Archivo Cuartoscuro/Graciela López)

La discusión sobre los diputados plurinominales está al centro del debate público luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles una iniciativa de reforma electoral que plantea cambios en la integración del Congreso y en el sistema de representación política del país.

La propuesta de acuerdo con la presidenta, busca la eliminación de las listas plurinominales, con el objetivo de que todos los aspirantes a cargos legislativos busquen el voto popular.

Pero a todo esto, ¿qué son los diputados plurinominales y cómo se eligen actualmente? Acá te contamos.

Lee: Las claves de la reforma electoral de Sheinbaum

Publicidad

¿Cómo están divididos actualmente los diputados?

Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores: 300 que fueron electos por mayoría relativa en los distritos electorales del país, llamados uninominales, y 200 elegidos por el sistema de representación proporcional, conocidos como plurinominales o “pluris”.

Es decir, los 300 diputados de mayoría relativa fueron elegidos uno por cada distrito electoral —en México existen 300—, mientras que los otros 200 se asignaron mediante listas de representación proporcional en cinco circunscripciones plurinominales.

De esta forma, cada partido presentó una sola lista de candidatos de la que se seleccionaron a los "pluris" de acuerdo con la proporción de los resultados de la elección pasada.

Lee más:

Sheinbaum presenta reforma electoral: va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y más fiscalización
presidencia

Sheinbaum presenta reforma electoral: va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y eliminar el PREP

Qué significan los diputados plurinominales

Ser diputado plurinominal significa que fue electo por el principio de representación proporcional, es decir, por el principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica.

El objetivo de este principio es proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.

Publicidad

En México este método se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional; y 200 diputados en 5 listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales.

Lee también:

Claudia-Sheinbaum-reforma-electoral-iniciativa.jpeg
presidencia

Los partidos serán señalados por el pueblo si no aprueban la reforma electoral, advierte Sheinbaum

De esta forma, todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

Actualmente, los diputados plurinominales son elegidos por las dirigencias de los respectivos partidos a los que pertenecen y no necesitaron hacer campaña, aparecer en boletas electorales ni promover el voto ciudadano para ser parte de alguna de las Cámaras.

Publicidad

¿Cómo se elige a los diputados plurinominales actualmente?

Para el caso de la elección por representación proporcional, las y los ciudadanos no votan directamente por una persona, sino por un grupo de personas postuladas por un partido político, siendo que el mismo voto que se emite para los candidatos de mayoría relativa suma, según el partido al que pertenece la o el candidato votado, a una lista de candidatos indirectos, quienes podrán obtener una o más diputaciones si su partido alcanza una cierta cantidad de votos de los totales emitidos en las elecciones.

Así se busca entonces que la proporción de votos totales por fuerzas políticas se traduzca en una representación equivalente; este sistema de elección está pensado para garantizar que las minorías políticas puedan estar representadas en el Congreso, ya que aun cuando una expresión política no lograra los votos para ganar por el principio de mayoría relativa, la voluntad y voz de las personas que votaron por ellas debe ser garantizada en términos proporcionales, de lo contrario esas personas no llegarían a ser representadas.

Así que cada voto que recibe un partido político va a contar de manera proporcional para las candidatas y candidatos a obtener las diputaciones plurinominales, de manera que el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos en los distritos de una circunscripción, también obtendrá más diputaciones plurinominales.

Lo que propone ahora la reforma electoral

La iniciativa presentada por Sheinbaum plantea eliminar las listas de legisladores plurinominales y modificar la forma en que se integran las cámaras del Congreso. Entre los objetivos se encuentran reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento a partidos y cambiar el mecanismo de asignación de curules para que todos los legisladores sean electos mediante voto directo.

De aprobarse, el modelo actual basado en listas partidistas para asignar diputaciones de representación proporcional desaparecería y se buscaría que la representación legislativa dependa directamente de los votos obtenidos en las urnas.

Si bien, se contempla que la Cámara de Diputados siga con 500 integrantes, la diferencia sería que ahora todos se elegirían por votación directa.

Es decir, 300 serían electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa y 200 diputaciones serían por representación proporcional.

Sin embargo, de estos 200, 97 serían de los candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer y ocho serían de mexicanos residentes en el extranjero.

Tags

Cámara de Diputados Congreso Mexicano legislación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad