¿Qué son los diputados plurinominales en México y cómo se eligen?

¿Cómo se elige a los diputados plurinominales actualmente?

Para el caso de la elección por representación proporcional, las y los ciudadanos no votan directamente por una persona, sino por un grupo de personas postuladas por un partido político, siendo que el mismo voto que se emite para los candidatos de mayoría relativa suma, según el partido al que pertenece la o el candidato votado, a una lista de candidatos indirectos, quienes podrán obtener una o más diputaciones si su partido alcanza una cierta cantidad de votos de los totales emitidos en las elecciones.

Así se busca entonces que la proporción de votos totales por fuerzas políticas se traduzca en una representación equivalente; este sistema de elección está pensado para garantizar que las minorías políticas puedan estar representadas en el Congreso, ya que aun cuando una expresión política no lograra los votos para ganar por el principio de mayoría relativa, la voluntad y voz de las personas que votaron por ellas debe ser garantizada en términos proporcionales, de lo contrario esas personas no llegarían a ser representadas.

Así que cada voto que recibe un partido político va a contar de manera proporcional para las candidatas y candidatos a obtener las diputaciones plurinominales, de manera que el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos en los distritos de una circunscripción, también obtendrá más diputaciones plurinominales.

Lo que propone ahora la reforma electoral

La iniciativa presentada por Sheinbaum plantea eliminar las listas de legisladores plurinominales y modificar la forma en que se integran las cámaras del Congreso. Entre los objetivos se encuentran reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento a partidos y cambiar el mecanismo de asignación de curules para que todos los legisladores sean electos mediante voto directo.

De aprobarse, el modelo actual basado en listas partidistas para asignar diputaciones de representación proporcional desaparecería y se buscaría que la representación legislativa dependa directamente de los votos obtenidos en las urnas.

Si bien, se contempla que la Cámara de Diputados siga con 500 integrantes, la diferencia sería que ahora todos se elegirían por votación directa.

Es decir, 300 serían electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa y 200 diputaciones serían por representación proporcional.

Sin embargo, de estos 200, 97 serían de los candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer y ocho serían de mexicanos residentes en el extranjero.