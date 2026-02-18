Publicidad

Congreso

Diputados avanzan para prohibir el “sueldo competitivo” y exigir transparencia salarial en vacantes

Las comisiones de la Cámara de Diputados avalaron una reforma para obligar a las empresas a publicar el salario y las prestaciones en todas las vacantes, eliminando la práctica de anunciar “sueldo competitivo”.
mié 18 febrero 2026 03:44 PM
transparencia salarial
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena), aprobó recientemente dictámenes en materia de igualdad de género en el trabajo y transparencia salarial.
 (Foto: Cámara de Diputados)

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que obliga a los empleadores a especificar de forma clara el monto íntegro del salario y las prestaciones en las ofertas de empleo, buscando erradicar las prácticas de anunciar vacantes con “sueldo competitivo” o “a convenir”, y evitar así la discriminación laboral.

Con el argumento de que la transparencia contribuirá a reducir prácticas discriminatorias y la inequidad salarial, el dictamen aprobado retoma iniciativas presentadas por diversas bancadas y está listo para su discusión en el pleno tras su aprobación en comisión.

¿Qué propone la iniciativa?

El dictamen aprobado propone modificar los artículos 2, 5, 24, 25, 47, 56, 86, 133, 135, 423 y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer que se promueva y respete el derecho a la transparencia salarial.

La iniciativa establece que se entiende por transparencia salarial el derecho que tienen las personas trabajadoras, de forma colectiva o individual, de conocer, incluso desde la publicación de la vacante por parte de la empresa o persona empleadora, el monto íntegro del salario y prestaciones correspondientes al puesto.

También, que la persona trabajadora pueda solicitar, en todo momento posterior a la contratación, información relacionada con su salario o responsabilidades y las señaladas para puestos iguales o similares, sin que exista restricción alguna.

Se busca establecer así que en ningún caso se podrán establecer cláusulas de confidencialidad o disposiciones internas que limiten el derecho de las personas trabajadoras a conocer los criterios y factores de fijación salarial que les afecten directamente, así como aquellas que obstaculicen la presentación de inconformidades ante posibles diferencias de trato discriminatorias, entre otras cosas.

La diputada emecista Patricia Mercado, promovemente de esta iniciativa, estimó que la falta de transparencia perpetúa la brecha salarial en el sentido de que en las vacantes se dice “buenas condiciones” y “sueldo competitivo”, y depende quién llegue se pone el precio.

“Si yo como empresa sé que esa vacante es de 30,000 pesos, pero no lo pongo y cuando se presente alguien que quiera cubrirla si es mujer y le digo 20, pues encantada porque seguramente viene de un sueldo de 15”, mencionó.

En tanto que la diputada morenista Mirna María de la Luz Rubio Sánchez indicó que este dictamen está integrado de varias iniciativas que nacen de la preocupación de igualdad salarial que, aunque ya está reconocida en la legislación todavía enfrenta obstáculos para hacerse realidad, por ello, lo que se busca es cerrar las brechas y convertir esta igualdad en una realidad.

El diputado de Morena, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, quien también se expresó a favor de este dictamen apuntó que hay ofertas que no especifican si el salario es bruto o neto, promesas que cambian en la entrevista o incluso después de la contratación y esa práctica deja a las personas trabajadoras en desventaja desde el primer momento, por lo que este dictamen pone orden donde hay opacidad.

De esta manera, lo que se busca es añadir obligaciones a la LFT para que toda vacante pública contenga el rango salarial y las prestaciones ofrecidas; prohibir prácticas como solicitar el salario previo del aspirante, medida que expertos consideran clave para cortar ciclos de discriminación salarial acumulada.

Mejorando así la información en el mercado laboral y facilitando que las autoridades y los trabajadores detecten brechas salariales por género, edad o condición y es que a pesar de que la LFT prohíbe la discriminación y establece el principio de “a trabajo igual, salario igual”, no existe actualmente ninguna disposición que obligue a los empleadores a publicar el salario en las vacantes laborales.

Tampoco se establece en la legislación vigente que, en los casos donde sí se informe el salario, deba indicarse su carácter bruto o neto, lo que genera confusión e impide la comparación objetiva de ofertas.

Por ello, este dictamen busca que todas las vacantes laborales, tanto en el sector público como privado, incluyan el salario o rango salarial ofrecido de manera clara, previniendo cualquier tipo de discriminación y garantizar que el acceso al empleo y la remuneración se otorguen con base en criterios objetivos, no arbitrarios ni opacos.

México frente a países con leyes de transparencia salarial

La iniciativa mexicana se inserta en una tendencia global creciente hacia la transparencia salarial. En Estados Unidos varias jurisdicciones (ciudades y estados como Nueva York, California, Colorado y Nevada) ya exigen la publicación de rangos salariales en ofertas de empleo o regulan el uso de “rango de buena fe” para evitar ambigüedades en los anuncios.

Así, en EU, esta medida se duplicó entre febrero de 2020 y febrero de 2023, pasando del 18% al 44%. Mientras que la tasa de transparencia salarial en Alemania durante el mismo periodo aumentó del 8% al 20%.

En Canadá y Francia, la proporción de anuncios con información salarial aumentó un 86% y un 54%, respectivamente, entre febrero de 2020 y febrero de 2023.

En tanto que en la Unión Europea se aprobó la Directiva 2023/970 (conocida como Directiva de Transparencia Salarial), que obliga a los Estados miembros a incorporar mecanismos de transparencia —incluida la obligación de facilitar información sobre rangos salariales en procesos de selección y el acceso de los trabajadores a comparativas salariales— con plazos de transposición que empiezan a aplicarse a partir de junio de 2026.

De esta manera, cada estado miembro de la UE debe promulgar nuevas leyes de transparencia antes del 7 de junio. Estas leyes deben, como mínimo, cumplir los requisitos y brindar las protecciones de la Directiva de Transparencia Salarial de la UE, pero también pueden incluir requisitos o protecciones consistentes adicionales.

El Global Pay Transparency 2026, publicado por Mercer, situó a España (63%) como el país europeo mejor preparado para implementar la transparencia salarial seguido de Suiza (60%) y Países Bajos (59%).

En México, aunque muchas empresas han adoptado políticas de equidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue sin cerrarse. En sectores clave de la economía, las diferencias en remuneración no solo permanecen, sino que se profundizan con el paso del tiempo. McKinsey estimó en 2025 que hacen falta cerca de 100 años para alcanzar una igualdad real en los ingresos, una proyección que refleja la lentitud con la que avanzan las transformaciones en el mercado laboral.

Y es que de acuerdo con el INEGI, las mujeres en México ganan en promedio 14.6% menos que los hombres por realizar trabajos de igual valor. La brecha se amplifica al analizar qué sectores concentran a las trabajadoras peor remuneradas.

