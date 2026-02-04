Secretario del Trabajo abre posibilidad de que sean dos días de descanso en semana laboral

Tras reunirse con el secretario del Trabajo y Previsión Social y Previsión Social, Marath Baruch, comentó que el proyecto ya viene con el consenso de los organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y beneficiará de manera directa a 13 millones y medio de trabajadores.

Por su parte, Marath abrió la posibilidad de que por semana haya dos días de descanso, pues en la iniciativa se establece que solo será un día.

“Lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente, con muchísima claridad, 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que sean cinco días de trabajo a la semana”, declaró.

La propuesta presidencial modifica el artículo 123 de la Constitución para que la jornada laboral sea de 40 horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Sin embargo, las 40 horas semanales se alcanzarán de manera gradual, no será inmediato; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030, cuando se logre las 40.

Sin embargo, organizaciones como el Frente Nacional por las 40 horas y han manifestado su preocupación por le contenido de esta reforma, debido a que no se establecen dos días de descanso.