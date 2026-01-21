Gertz Manero presentará plan de trabajo antes de ratificación como embajador

La Comisión Permanente turnó hoy al grupo de legisladores la solicitud de la presidenta para la ratificación de Gertz como nuevo embajador, y una vez que se revisó el expediente y la documentación que acredita los requisitos exigidos para el cargo por la Constitución, el exfiscal fue citado a comparecer.

El propósito es allegarse de mayores elementos de juicio para la elaboración y aprobación del dictamen, lo que se espera que ocurra este mismo jueves, para proceder a su votación en el pleno de la Comisión Permanente el próximo lunes.

Gertz presentó su renuncia el 27 de noviembre de 2025 y fue aceptada por el Senado en medio de especulaciones respecto a los motivos de su dimisión.

En su carta de renuncia solamente argumentó que su salida se debió a la invitación de la presidenta para ser embajador, lo que le permitía continuar al servicio de México.

Aunque no compareció antes para explicar su renuncia, ahora lo hará para exponer los planes que tiene para representar a México ante Reino Unido.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, informó el formato de la comparecencia y términos del procedimiento de ratificación.

“Primero empezaría el doctor con un mensaje, posteriormente estarían los grupos parlamentarios con sus distintas preguntas y posteriormente ya el cierre por parte del doctor. Posteriormente, ya se dará la discusión en torno a esta ratificación”, para en su caso aprobar el dictamen, expuso.

La comparecencia está programada para las 11:30 horas y, explicó la senadora de Morena, el proceso deberá concluirse antes del cierre de la Comisión Permanente, previsto para la próxima semana.

Una vez que el pleno de la Permanente apruebe el dictamen en el Pleno de la Permanente ésta deberá notificarlo a la Presidencia de la República para concluir el trámite.