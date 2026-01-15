Organizaciones nacionales y extranjeras presentan 7 claves mínimas para Reforma Electoral

En el reporte, elaborado por Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en colaboración con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados asociación civil; el Colegio de Abogados, Laboratorio Electoral, y la Fundación Konrad Adenauer capítulo México, analizaron las propuestas que el sexenio pasado, como ahora, impulsó Morena.

Bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron propuestas presentadas como ''Plan A” y el “Plan B”, que al final no prosperaron.

“Bajo argumentos de austeridad administrativa plantearon una simplificación orgánica que, conforme al criterio de especialistas y organismos internacionales, habría comprometido la operatividad del árbitro electoral y desmantelado controles democráticos esenciales”, establece el documento.

Por tanto, ante el anuncio de una nueva Reforma Electoral, se propusieron siete puntos imprescindibles que deberían cumplirse.

El primero es evitar cualquier cambio que pudiera debilitar o desmantelar las garantías que hoy ya existen respecto al sufragio y la organización electoral.

El segundo es la necesidad de que se mantenga el sistema electoral mixto, es decir con representación de mayoría y de representación proporcional (es decir los legisladores plurinominales) como posibilidad de que también tengan acceso al Congreso las minorías.

En esta propuesta se incluye que haya “límites constitucionales a la sobrerrepresentación” para evitar que una sola fuerza política acapare las posiciones legislativas.

Además se sugirió garantizar la prevalencia del financiamiento público a los partidos sobre el privado, lo que evitaría dos cosas, la “captura de las elecciones”, y por otro lado, asegurar la equidad en la contienda.