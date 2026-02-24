Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Reforma para recudir jornada laboral a 40 horas se debate en Cámara de Diputados

Políticos de oposición insisten en que es necesario añadir a la reforma que sean obligatorios dos días de descanso para los trabajadores.
mar 24 febrero 2026 04:21 PM
El Movimiento YoPorLas40horas se movilizó en la Cámara de Diputados en demanda de agregar dos días de descanso.
Durante la discusión de la reforma constitucional el Movimiento YoPorLas40horas se movilizó en la Cámara de Diputados en demanda de no sólo reducir la jornada laboral sino agregar dos días de descanso. (Foto: Carina García)

La Cámara de Diputados inició el debate sobre la reducción de jornada laboral, misma que será gradual hasta llegar a las 40 horas en el año 2030, por cada seis días de trabajo.

Luego de años de debate, la reforma se concretará con base en la iniciativa enviada en diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, misma que si bien plantea una jornada laboral reducida, no contempla que deban existir dos días de descanso, por lo que mantiene uno como obligatorio.

Publicidad

Los cambios que se proponen son al artículo 123, apartado A de la Constitución para incluir que en México la jornada laboral será de 40 horas semanales y “por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutan por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

El dictamen a discusión no tuvo ninguna modificación con respecto a la minuta avalada por el Senado la semana pasada y establece que cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se pagará el 100% de lo fijado para las horas ordinarias, pero ese trabajo extra no deberá excederlas 12 horas semanales.

Te podría interesar:

40-horas
Congreso

Reforma de 40 horas provoca inconformidades entre legisladores

De acuerdo con la redacción propuesta, esas horas extra podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en esa misma semana.

Sin embargo, en caso de que las horas extras superen lo anterior, la persona empleadora estará obligada a pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de jornada ordinaria.

También se establecería un candado para que las personas menores de 18 no puedan laborar tiempo extraordinario.

Según el régimen transitorio, las horas de trabajo se disminuirían gradualmente a partir del próximo año, por lo que en 2026 se mantendrían 48 horas laborales.

En 2027 se reducirían a 46 horas por semana; en 2028 a 44; en 2029 a 42 y en el año 2030 se alcanzaría la jornada de 40 horas, sin disminución de sueldos, salarios o prestaciones, según el dictamen.

Una vez aprobadas las reformas por el pleno, se turnarán a las Legislaturas estatales para que al menos 17 las aprueben y se consiga la declaratoria de reforma constitucional

Al fijar posturas, antes de que iniciara la discusión en lo general, que se prevé concluya alrededor de las 23 horas, pues existen cerca de 300 reservas al dictamen, las bancadas confrontaron posturas.

Te podría interesar:

Reducción de la jornada laboral a 40 horas: ¿qué cambiará y por qué hay polémica?
Empresas

Reducción a 40 horas: el plan gradual que llevará a las empresas a ajustar nóminas y horas extra

Diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) defendieron la reforma y su gradualidad, pues argumentaron que no se deben afectar los salarios.

En tanto, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) han respaldado la reducción, pero con la insistencia en que no beneficiará a los trabajadores si no se incluyen reducción de dos días de descanso, acompañados de incentivos para los empleadores.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Beneficios laborales Reforma laboral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad