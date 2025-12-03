Claudia Sheinbaum envía terna para FGR: elige a tres mujeres para ser la nueva fiscal

¿Quiénes son las candidatas a fiscal?

Ernestina Godoy. Es la actual encargada de despacho en la FGR. Tiene una historia dentro de Morena. Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Luz María Zarza Delgado. Es abogada con más de 30 años de trayectoria. Fue directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Maribel Bojorges Beltrán. Fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sandra Luz González Mogollón. Se desempeñó como abogada tributaria en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el área de servicios especializados de la Procuraduría General de la República delegación Tabasco. En mayo de este año buscó ser fiscal especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Veracruz, pero no logró el cargo.

Mirna Lucía Grande Hernández. Actualmente se en encuentra como jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Antes de este cargo fue subdirectora en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal.

De acuerdo con la Ley General de la FGR , los requisitos que debe cumplir la persona titular son:

1. Contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento

2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación

3. Contar con una antigüedad mínima de 10 años y con título profesional en Derecho

4. Gozar de buena reputación

5. No haber recibido sentencia condenatoria por delito doloso

-Con información de Yared de la Rosa