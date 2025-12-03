Publicidad

presidencia

Sheinbaum envía terna para la FGR; adelanta que "es tiempo de mujeres"

La presidenta informó que, de la lista que recibió del Senado de la República, ya envió su propuesta con el perfil de tres mujeres, pero evitó dar los nombres.
mié 03 diciembre 2025 08:36 AM
Claudia Sheinbaum envía terna para FGR: elige a tres mujeres para ser la nueva fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya envió su terna con propuestas para ocupar la FGR. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió la terna con los perfiles que propone para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual está compuesta solo por mujeres.

"Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo van a dar a conocer en un rato", anunció la mañana de este miércoles.

El Senado de la República aprobó este martes la lista de 10 candidatos para ocupar el cargo que dejó la semana pasada Alejandro Gertz Manero, quien será embajador de México en un país que aún no está definido.

Al respecto, la presidenta explicó que decidió que fueran esos perfiles porque ya "es tiempo de mujeres".

En la lista que aprobó el Senado, cinco son mujeres: Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón y Mirna Lucía Grande Hernández.

De ellas, tres fueron incorporadas en la terna, por lo que la FGR tendrá una fiscal mujer.

¿Quiénes son las candidatas a fiscal?

Ernestina Godoy. Es la actual encargada de despacho en la FGR. Tiene una historia dentro de Morena. Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Luz María Zarza Delgado. Es abogada con más de 30 años de trayectoria. Fue directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Maribel Bojorges Beltrán. Fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sandra Luz González Mogollón. Se desempeñó como abogada tributaria en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el área de servicios especializados de la Procuraduría General de la República delegación Tabasco. En mayo de este año buscó ser fiscal especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Veracruz, pero no logró el cargo.

Mirna Lucía Grande Hernández. Actualmente se en encuentra como jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Antes de este cargo fue subdirectora en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal.

De acuerdo con la Ley General de la FGR , los requisitos que debe cumplir la persona titular son:

1. Contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento
2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación
3. Contar con una antigüedad mínima de 10 años y con título profesional en Derecho
4. Gozar de buena reputación
5. No haber recibido sentencia condenatoria por delito doloso

-Con información de Yared de la Rosa

