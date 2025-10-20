Privatización y falta de participación, alertan de riesgos en Ley General de Aguas

Una propuesta con matices

Por su parte, algunas instituciones y organismos especializados como la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), —organización que agrupa a los organismos operadores de agua potable y saneamiento del país—, el Consejo Consultivo del Agua (CCA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) respaldan la iniciativa presidencial, pero con matices.

La ANEAS subraya la importancia de fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), regularizar concesiones, priorizar el agua para el servicio público urbano, promover el reúso y la captación pluvial, así como fomentar una cultura del agua con participación social y académica.

El CEMDA –dedicado a la defensa jurídica y promoción de políticas públicas para la protección del medio ambiente– celebró que el Ejecutivo Federal retomara la deuda legislativa pendiente desde hace 13 años, pero pide al Congreso “revisar y ajustar” la propuesta para asegurar que garantice plenamente el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas tiene el objetivo de sentar las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, define las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios de agua. (Foto: GUILLERMO ARIAS/AFP)

El organismo destaca la necesidad de garantizar el caudal ecológico, es decir, el volumen mínimo de agua que debe mantenerse en ríos y acuíferos para preservar el equilibrio ambiental y alerta que eliminar la prohibición para otorgar concesiones sobre cauces o zonas federales destinadas a residuos mineros o aguas residuales “podría resultar regresiva”.

Asimismo, señala que la protección de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento es insuficiente, pues la iniciativa solo los reconoce fuera del área de operación de los servicios municipales o metropolitanos, “lo que podría contravenir estándares internacionales sobre autonomía comunitaria”.

La organización Cántaro Azul, dedicada al fortalecimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, advierte que el proyecto aún presenta "vacíos" importantes en el reconocimiento legal y la protección de los comités ciudadanos que hoy garantizan el acceso al agua en miles de comunidades rurales del país.

“En México, millones de personas se abastecen gracias a la gestión comunitaria del agua y saneamiento. Que la iniciativa los nombre es un avance, pero la ley debe reconocerlos en serio: como sujetos de derecho, con voz y recursos para realizar su trabajo”, señala la organización en un comunicado.

De acuerdo con la organización, el proyecto restringe el reconocimiento de los sistemas comunitarios únicamente a zonas fuera del ámbito municipal o intermunicipal, lo que podría permitir que los gobiernos locales desplacen a comités que actualmente operan con éxito, mediante simples modificaciones administrativas.

En ese sentido, la asociación plantea que la ley debería garantizar mínimos federales obligatorios, entre ellos el reconocimiento jurídico, acceso a financiamiento y asistencia técnica para los comités y patronatos que operan en zonas rurales.

Cántaro Azul recordó que en procesos legislativos previos —como los Foros Estatales “Rumbo a la Construcción de una Ley General de Aguas” organizados en 2020— ya se habían incorporado propuestas concretas para profesionalizar y dotar de herramientas a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), incluyendo una Contraloría Ciudadana y mecanismos claros de coordinación y financiamiento.

La organización alerta además sobre la posible duplicidad entre la Ley General de Aguas (LGA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que podría generar burocracia y confusión en los trámites para comunidades que buscan regularizar su servicio. “En el papel suena ordenado, pero en la práctica puede derivar en sanciones y desmantelamiento de sistemas que hoy funcionan”, advierte.

Finalmente subraya que el Congreso no debe dejar atrás a quienes ya garantizan el derecho humano al agua en la práctica cotidiana. “Reconocer a los sistemas comunitarios no es un gesto simbólico; es la manera de acelerar la cobertura, mejorar la calidad y cuidar el agua desde las bases. El agua no puede esperar otros trece años”, apunta.