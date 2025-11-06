Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Recorte al Poder Judicial para 2026 pone en riesgo liquidaciones de juzgadores

Ante la extinción de los Fideicomisos del Poder Judicial y el recorte al Poder Judicial, se desconoce la fuente de recursos para cumplir compromisos con juzgadores cesados.
jue 06 noviembre 2025 05:41 PM
reformas-amlo-poder-judicial
Autoridades extranjeras y políticos en México advirtieron durante mucho tiempo que la elección judicial traería consecuencias irreversibles. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La mayoría legislativa conformada por el bloque de Morena, Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) concretó el recorte de 15,807 millones de pesos al Poder Judicial y 89% de ese ajuste fue al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Esa instancia, responsable de pago de remuneraciones, prestaciones y de cuidar los derechos laborales de los juzgadores y del personal judicial, absorbió la reducción de 14,056 millones de pesos, lo que podría poner en riesgo la liquidación de más de cuatro mil jueces y magistrados cesados anticipadamente por mandato de la Reforma Judicial.

Publicidad

El recorte al gasto del Poder Judicial se concretó la madrugada de este jueves 6 de noviembre con 355 votos de diputados de Morena y aliados, con el rechazo de la oposición, que sumó 132 sufragios en contra.

Además de tareas administrativas, el Órgano de Administración, mismo que sufrió el recorte más grande, es el responsable de la capacitación de juzgadores, en momentos en que han proliferado señalamientos de falta de conocimientos básicos de jueces y magistrados nuevos, quienes enfrentan una curva de aprendizaje.

En 2024, al aprobarse la Reforma Judicial a nivel constitucional, se avaló un artículo décimo transitorio en el que se establecieron cuatro cosas:

1.- Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad

2. En el Presupuesto se “considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral”.

3.- Magistrados y jueces que decidieran no participar en la elección judicial o lo hicieran pero no ganaran, “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”, es decir, con recursos del Fideicomiso.

4.- Los fideicomisos del PJF o de los Poderes Judiciales de las entidades serán extinguidos y sus recursos, remanentes, productos y aprovechamientos deberán enterarse a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Te podría interesar:

Jueces y magistrados se quedan sin trabajo el 1 de septiembre y su liquidación está en riesgo
México

Juzgadores salientes temen por sus liquidaciones: "Incumplen la Constitución"

Sin embargo los Fideicomisos del PJF se extinguieron. Cuestionado específicamente sobre el rubro del que saldrá para pagar las indemnizaciones, pues tampoco está previsto en el Presupuesto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que “están garantizados, están garantizados”.

Pidió no preocuparse, pero declinó señalar dónde quedaron plasmados.

Publicidad

En cambio, en el PEF se aprobaron prácticamente los mismos recursos para el OAJ que los que tuvo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) antes de la Reforma Judicial, instancia que durante casi 30 años fue el responsable de prácticamente las mismas tareas administrativas en el Poder Judicial, más las de supervisión de los juzgadores.

En agosto pasado, el CJF avaló el Proyecto de Presupuesto para 2026 y propuso dar al Órgano de Administración Judicial 14, 055 millones de pesos adicionales, lo que fue autorizado con el rechazo de la entonces ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

A favor del aumento votaron cuatro entonces consejeros de la Judicatura, tres de ellos ahora integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz Vázquez.

Ahora ese incremento de 14 mil millones de pesos adicionales quedó anulado por decisión de los diputados, y el OAJ ejercerá prácticamente el mismo gasto que los que tuvo el CJF: 60, 168 millones de pesos para 2026, frente a 62, 025 millones de pesos que el Consejo administró este año.

Para saber más:

México

Segob publica en el DOF el decreto que extingue fideicomisos del Poder Judicial

Sin embargo ya no hay Fideicomiso para el pago de las liquidaciones de los juzgadores y así lo alertó la diputada de Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala.

En tribuna reclamó que al Poder Judicial la bancada morenista y aliados “han mentido una y otra vez porque, no solo les robaron su dinero de los fideicomisos, sino que además les prometieron y acordaron indemnizaciones que no han llegado y no están previstas”.

En septiembre y octubre jueces, magistrados y personal del PJF han denunciado falta de pagos de indemnizaciones, los primeros, y los empleados acusaron que no se les pagó el aumento salarial 2025 de forma retroactiva a enero, como debió ocurrir.

Hace una semana los trabajadores realizaron un paro de labores para denunciar además, acoso laboral por parte de los nuevos juzgadores, y falta de insumos para trabajar.

El diputado Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, expuso estos reclamos de 55,000 trabajadores judiciales también durante la discusión presupuestal, al oponerse al recorte al PJF.

“No le bajemos Presupuesto al Poder Judicial, estamos hablando de más de 55 mil trabajadores que están en este Poder y no tienen los trabajadores ni para lápices, ni para papel de baño, no se les ha cumplido en el tema de sus indemnizaciones, mucho menos, mucho menos se les está cumpliendo con los derechos que ya tenían ganados”.

“Se les está cometiendo una injusticia provocando que tomen las calles de todas las ciudades”, reclamó.

Para saber más:

caos-judicial-nuevo-poder-judicial
México

'Nuevo' Poder Judicial arranca entre desorden, desorganización y quejas

Publicidad

Tags

Paquete Económico 2026 Reforma al Poder Judicial Elecciones judiciales 2025

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad