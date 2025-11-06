Recorte al Poder Judicial para 2026 pone en riesgo liquidaciones de juzgadores

El recorte al gasto del Poder Judicial se concretó la madrugada de este jueves 6 de noviembre con 355 votos de diputados de Morena y aliados, con el rechazo de la oposición, que sumó 132 sufragios en contra.

Además de tareas administrativas, el Órgano de Administración, mismo que sufrió el recorte más grande, es el responsable de la capacitación de juzgadores, en momentos en que han proliferado señalamientos de falta de conocimientos básicos de jueces y magistrados nuevos, quienes enfrentan una curva de aprendizaje.

En 2024, al aprobarse la Reforma Judicial a nivel constitucional, se avaló un artículo décimo transitorio en el que se establecieron cuatro cosas:

1.- Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad

2. En el Presupuesto se “considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral”.

3.- Magistrados y jueces que decidieran no participar en la elección judicial o lo hicieran pero no ganaran, “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”, es decir, con recursos del Fideicomiso.

4.- Los fideicomisos del PJF o de los Poderes Judiciales de las entidades serán extinguidos y sus recursos, remanentes, productos y aprovechamientos deberán enterarse a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Sin embargo los Fideicomisos del PJF se extinguieron. Cuestionado específicamente sobre el rubro del que saldrá para pagar las indemnizaciones, pues tampoco está previsto en el Presupuesto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que “están garantizados, están garantizados”.

Pidió no preocuparse, pero declinó señalar dónde quedaron plasmados.