Quién es Manlio Fabio Beltrones, el priista que pasó a ser un senador sin partido

Manlio Fabio Beltrones nació en Villa Juárez, Sonora, el 30 de agosto de 1952. Actualmente, tiene 72 años. Estudió Economía en la Universidad Nacional de México (UNAM). Ingresó a las filas del partido tricolor a temprana edad, su militancia se remonta a 1970, y durante su trayectoria alcanzó diversos puestos.

En 1983 asumió el cargo como secretario general adjunto a la presidencia del CEN del PRI, luego fue presidente del CDE del PRI en Sonora. También fue secretario de promoción y gestoría del CEN del PRI y poco más de 20 años de militancia.

La imagen corresponde al 5 de mayo de 1991. (Foto: Tomás Martínez/ Cuartoscuro)

En el gabinete federal, Beltrones ocupó los cargos de secretario de Gobierno de Sonora (1985-1987); subsecretario de Desarrollo Político y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (1988-1991). Fue gobernador de Sonora por el PRI (1991-1997).

En 1997, The New York Times publicó un reportaje donde señalaba al entonces gobernador de proteger a Amado Carrillo, también conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez.

La investigación señaló que “hubo una gran cantidad de evidencia” sobre reuniones con el narcotraficante para realizar pagos y así garantizar su protección.

En 2024, el político tuvo confrontaciones con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. (Foto: Facebook Malio Fabio Beltrones Rivera)

Renuncia a dirigencia del PRI

En 2002, fue dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). El priista siguió con su carrera política desde el Legislativo. Fue diputado federal (1982-1985, 2003-2006 y 2012-2015) y senador de la República (1988 y 2006-2012), En ambas cámaras, ha fungido como presidente de la Mesa Directiva, y líder de su Grupo Parlamentario.

Uno de los puntos álgidos de su carrera, ocurrió en 2015, cuando fue líder nacional, le tocó enfrentar la debacle electoral, pues el PRI perdió seis de 12 gubernaturas en juego ese año (Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Chihuahua y Aguascalientes), razón por la que renunció a la dirigencia del PRI.

En 2011, intentó competir por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, pero finalmente se eligió a Enrique Peña Nieto, quien llegó a ser mandatario federal hasta 2018.

Manlio Fabio Beltrones y Colosio

En 2024, el político tuvo confrontaciones con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien defendió la decisión de no admitir a Beltrones en la bancada del Senado y calificó al sonorense como un “político vitrina”, porque se ha “descolocado” de la política .

En el mismo año y durante las campañas presidenciales, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, negó que su padre fuera amigo de Manlio Fabio Beltrones.

“Eran compañeros de curul, realmente no eran amigos, amigos”, expresó en entrevista con Carlos Loret de Mola el expresidente municipal de Monterrey.

El 23 de marzo de 2025, en el marco del 31 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la militancia tricolor en Sonora, el líder del PRI, “Alito” Moreno, acusóManlio Fabio Beltrones de tener vínculos con el crimen organizado y de tener relación con el asesinato del exmiembro del PRI en 1994.

“Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo tema de Andorra, de tener vínculos, de haber estado ligado al asesinato de Luis Donaldo. Es él, no yo. Aquí, en su tierra o donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados”, expresó.

Ambos eran militantes del partido tricolor. (Foto: Facebook / Manlio Fabio Beltrones)

En septiembre de 2024, ingresó como senador sin partido a la LXVI Legislatura; sin embargo, solicitó licencia para separarse de sus funciones en el Senado a partir del 23 de julio del 2025, por tiempo indefinido y le fue autorizada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.