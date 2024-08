Manlio Fabio Beltrones: no me iré de la bancada del PRI

Manlio Fabio Beltrones señaló que no se irá de la bancada del PRI en el Senado, pues aseveró que él es legislador electo y está en su derecho de permanecer, luego de que se diera conocer que quedó fuera del grupo parlamentario para la próxima legislatura.

“Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República electo. Tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente nadie está obligado a quedarse a donde no quieren que uno esté y lamentaré mucho que mis compañeros del PRI no les guste que existan criticas alrededor de lo que creo que se está haciendo muy mal”, dijo en una entrevista radiofónica.