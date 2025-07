Diputados aprueban Ley de Telecom; oposición acusa que habrá ''espionaje''

Movimiento Ciudadano (MC) en lo general votó a favor y anunció que votaría en contra en lo particular. La diputada Patricia Flores explicó el voto porque se eliminó la facultad de Gobernación de censurar contenidos extranjeros y ya no habrá permisos ni autorizaciones previas para que entre información del exterior.

“Esto protege la libertad de expresión y el derecho a la información. Cuarto. Los temores de censura inmediata, de suspensión arbitraria de transmisiones fueron limitados. Se requiere un apercibimiento previo y, aunque no nos convence del todo, es un paso lejos de la discrecionalidad absoluta”, dijo.

En respaldo a esa postura, Juan Ignacio Zavala, de MC, aseguró que diputados de otras bancadas “han exagerado muchos temas, lo que dicen muchos artículos en torno a él. Se han simplificado posturas”.

Después de siete horas de discusión de reservas al dictamen, con casi 90 oradores, las bancadas mantuvieron sus posturas inamovibles. por lo que no se modificó el dictamen, que en lo particular se aprobó con 343 votos a favor de Morena y sus aliados, con 129 en contra, emitidos por la oposición en pleno, tras de lo cual se remitió el proyecto de decreto al Ejecutivo, para su promulgación y entrada en vigor.

Esa fue la última reforma aprobada en el periodo extraordinario convocado para sacar temas pendientes y tras ello, se declaró cerradas las sesiones extra.

Piden pluralidad en mañaneras federal y estatales

En el debate no prosperó la reserva presentada por el diputado Hugo Manuel Luna, de MC, que en un planteamiento novedoso propuso incluir como causal de sanción, o de suspensión de transmisiones, tal como se plantea para los medios de comunicación privados, si en los medios públicos no hay pluralismo.

De aprobarse, pidió, “la mañanera no va a poder tener una sola visión. Los canales de los 32 estados de la República van a tener que ser plurales y van a tener que ser sancionados, y en su caso, suspendidos, si no aportan al pluralismo. Reto a la cuarta transformación a que se atrevan a que el mismo rasero que quieren imponer al resto se lo pongan a la mañanera”, pero no prosperó el cambio.

MC votó en contra del dictamen en lo particular, no sin criticas de PAN y PRI, que cuestionaron su postura media, en lo general, en que dio su voto de apoyo.

“Aquí no hay ninguna polarización. O se está o no se está a favor de las libertades. Quien diga que está enmedio, ¡que se quite¡. Porque estorba para luchar por las libertades del país y discúlpenos las molestias que esto les ocasiona”, reclamó la panista Paulina Rubio.

¿Es cierto que habrá espionaje?

Sí se permite la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares.

Se obliga a que todas las líneas de telefonía móvil deban estar asociadas a un usuario final y que los servicios de telecomunicación móvil sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Se establece un título séptimo “De la colaboración con la justicia” en la que específicamente se detallan las obligaciones de los concesionarios y operadores de cumplir con requerimientos en materia de seguridad y justicia.

Se establece, por ejemplo, en el artículo 183 fracción IV que deberán “contar con un área disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, para atender los requerimientos de información como a localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas a que se refiere este título”.

Los concesionarios deberán tener un enlace disponible con las instancias policíacas y con facultades amplias y suficientes para atender los requerimientos que se formulen al concesionario o al autorizado.

Los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales en los términos que establezcan las leyes. Además cualquier omisión o desacato será sancionada por la autoridad.

En el artículo 183 se establece que “las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

Sin embargo el registro de líneas telefónicas, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia recién aprobada por ambas cámaras del Congreso, deberá estar en la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y de forma interconectadas todas las bases de datos.

A esa PCI podrán acceder todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, entre otras la Secretaría de Seguridad o la Guardia Nacional (GN), es decir la Secretaría de la Defensa Nacional.