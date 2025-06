Diputados aprueban en lo general Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sin embargo la oposición, aun la que votó a favor, denunció que se propiciará concentración del poder y vulneración a la privacidad y derechos de los ciudadanos.

La legislación fue aprobada en lo general con 445 votos de las bancadas de Morena y sus aliados, además de legisladores de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes respaldaron de ese modo las nuevas herramientas para abatir la inseguridad. La bancada priista emitió 37 votos en contra.

Después de seis horas de discusión en lo particular no se avaló ninguna reserva. Subieron a tribuna 76 oradores y presentaron más 400 reservas pero el dictamen no fue modificado y fue respaldado por 423 legisladores en lo particular, con 63 votos en contra, del Revolucionario Institucional (PRI) y MC.

Así, se aprobó en sus términos, pero con una extensa adenda de 368 páginas que modificó gran parte del dictamen, de 200 hojas, que había sido aprobado el 19 de marzo.

La adenda se publicó la madrugada de ese mismo miércoles, por lo que PAN, PRI y MC acusaron desaseo y albazo legislativo ya que los cambios no fueron analizados y dictaminados por la Comisión de Seguridad por lo que en los hechos se trató de un nuevo dictamen, desconocido por la mayor parte de los diputados.

Algunas de las diferencias relevantes entre el dictamen de marzo y la “adenda” de esta madrugada consisten en que se matizan temas polémicos que fueron cuestionados. Entre ellos está el relativo al registro obligatorio de una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil (PDUTM).

Sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que, aunque el tema se eliminó de la nueva ley, aprobada en lo general, la integración de ese padrón de usuarios de celulares se mantiene en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además, agregó, la plataforma se mantiene en el sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, cuya Ley se aprobará más tarde, hoy mismo, en la Cámara de Diputados.

En el dictamen ya avalado también mantiene la posibilidad de acceso sin orden judicial ni intervención judicial a bases de datos públicas y privadas, por ejemplo, a registros vehiculares.

Por Morena, la diputada Julia Arcelia Olguín recalcó que sí se incluye un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero no para espiar: “Lo decimos con toda claridad: No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen que se esconde atrás del anonimato- Al que extorsiona, al que secuestra utilizando redes sin rastro”.

“Se va a utilizar la inteligencia para la seguridad y ya no solamente balazos, persecución sin ton ni son como antes”, aseguró por su parte la morenista Dolores Padierna.

Dijo que ahora será la inteligencia con información y con una estrategia se van a interconectar los tres órdenes de gobierno para lograr la seguridad en el país.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedó solo en su voto en contra, aunque junto con Acción Nacional (PAN) y MC criticaron fallas de proceso legislativo.

El diputado Alejandro Domínguez advirtió que se da “un poder casi absoluto y magnánimo” al nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues puede someter a las entidades federativas.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió en entrevista que con el Sistema se busca “un Big Brother, orwelliano y goebbeliano: "Nosotros vamos a votar en contra: creo que vamos a terminar en los tribunales internacionales, porque aquí la justicia se acabó hace rato”.

El priista Erubiel Alonso acusó que entre los dos dictámenes que serán discutidos y aprobados hoy en la Cámara suman en total 484 páginas, lo que hubiese implicado más de 16 de lectura, por lo que advirtió que se legislará sin seriedad para un tema que sí lo amerita.

Por el PAN César Israel Damían Retes anticipó el respaldo panista, en lo general, aunque se anticipó el voto en contra en algunos rubros.

“Hay cosas buenas en esta reforma. ¿Saben todas y todos que el mayor número de extorsiones de nuestro país salen de los penales? Y con esta ley, quedará claro que se podrá bloquear la señal para evitar estas llamadas que salen de los centros penitenciarios.

“Esperamos que con esto no haya pretextos, disminuya drásticamente la incidencia de este delito que tanto lastima y tanto miedo genera en las familias mexicanas”, expuso el panista.