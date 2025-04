Monreal busca modificar Ley de Telecomunicaciones propuesta por Presidencia

Cuestionado sobre el contenido, Monreal informó que revisó el predictamen circulado hoy por la mañana a horas de haberse recibido la iniciativa en el Senado, y aseguró que propondrá modificaciones en caso de que los senadores no la modifiquen.

“Hice algunas observaciones”, dijo, pero declinó detallarlas ante los medios de comunicación.

“No quiero, no quiero comentárselas, porque si no pasa, no quiero exhibir tampoco ni exponer a nadie, pero hablé con varios senadores hace unos 20 minutos y les dije que simplemente había algunas disposiciones que tenían que revisar”.

Hasta cuando la minuta que avale el Senado sea recibida en la Cámara de Diputados se propondrían los cambios, en caso de que no sean realizados por los senadores, indicó.

“Prefiero que concluyan la comisión dictaminadora y el pleno para que nosotros hagamos lo propio”.

Sobre los plazos, si los senadores avalan su dictamen el lunes “la idea es que antes del miércoles, que es día fecha límite del período de sesiones, sí estemos en aptitud de aprobarla” en el pleno de la Cámara de Diputados, explicó Monreal.

Incluso se le preguntó si ve en la propuesta presidencial elementos de censura y coincidió con ello.

''Hay algunos elementos. Yo quisiera, repito, por respeto a la colegisladora, esperar que concluyan su procedimiento. Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas que ayuden y que enriquezcan, mejoren este proyecto'', dijo.

Por lo pronto, Movimiento Ciudadano (MC), en voz de la diputada Laura Ballesteros, ya anticipó que en la Cámara de Diputados su bancada tratará de frenar los intentos de censura.

La dictaminación de la iniciativa en el Senado “es un albazo a todas luces sobre un proceso que además se había comprometido” que se realizaría vía parlamento abierto para la transición del Instituto Federal de Telecomunicaciones en Agencia Digital y de Telecomunicaciones'', explicó.