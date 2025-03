Cuauhtémoc Blanco mete 'zancadilla' y agudiza división en Morena

La discusión en el pleno generó confrontaciones, gritos y hasta descalificaciones entre PT y Morena. Primero, porque durante el debate se permitió que Blanco hablara para defenderse, cuando no estaba acordado, y porque se impidió que la diputada Erika Magda Salgado se expresara.

“Esta es una vez de muchas, presidente (Sergio Gutiérrez), que nos has dejado con la palabra en la boca y eso es violencia, machismo. Lamentable que un posible violentador le hayan dado la palabra. No es la primera vez que rompes un acuerdo y te pasas el arco del triunfo el reglamento del Congreso. Aquí no está en tu casa, te tienes que apegar con legalidad”, reclamó la petista Margarita García García.

La secundaron las diputadas del PT y de Morena, Xóchitl Zagal y Lilia Aguilar Gil, respctivamente; recordaron el desafuero de su “líder moral” López Obrador de 2003 y le pidieron al exgobernador solicitar licencia como diputado y enfrentar las acusaciones que hay en su contra.

“En la mañana le entregué una carta al diputado y nos pudimos haber ahorrado esta sesión si él hubiera reflexionado en torno a los principios de nuestro movimiento y seguido el ejemplo de nuestro presidente López Obrador quitándose el fuero y solicitado licencia”, dijo la morenita Xóchitl Zagal.

Mientras, la petista Lilia Aguilar Gil señaló que su partido es parte de la 4T, pero en “congruencia”, y enfatizó que no se puede decir cada 8 de marzo que este movimiento es feminista y “vanagloriarse” que en la presidencia hay una mujer.

“En el PT no cedemos a presiones políticas ni a favor ni en contra. a nosotros no nos van a doblar diciéndonos que vamos a votar con el PAN y diciendo que no defendemos a las mujeres”, enfatizó.

La división fue tal que, desde que inició este periodo legislativo en septiembre de 2024 y hasta ahora, es la primera vez que Morena y sus aliados (PT y PVEM) votaron de forma separada.

En total, 25 diputados de Morena y 38 del Partido del Trabajo votaron en contra de desechar la solicitud de desafuero al exfutbolista, frente a 193 morenistas y 9 petistas que respaldaron al exgobernador.