Secretaría de Mujeres reprueba dejar a un lado a víctima en caso “Cuauh” Blanco

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, condenó que en el caso Cuauhtémoc Blanco se deje a un lado de la discusión a la hermana del morenista, Nidia Fabiola Blanco, quien lo señala por agresión sexual.

"Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que -en sus dichos- las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia", señaló Hernández, después de que la Cámara de Diputados desechara el caso de desafuero en contra de Blanco.