Cuauhtémoc Blanco, un legislador sin "goles" en la Cámara de Diputados

Como futbolista ganó tres balones de oro y campeonatos en México, pero el desempeño de Cuauhtémoc Blanco Bravo como diputado federal ha sido más bien "gris" en sus primeros seis meses: sin nada que destacar, salvo la solicitud de desafuero que enfrenta.

El legislador no ha hecho ni un gol: no tiene en su récord ni una sola iniciativa de reforma presentada, tampoco ha propuesto algún punto de acuerdo al pleno y no ha subido ni una sola vez a la tribuna como orador.