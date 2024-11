Poder Legislativo niega prórroga al INE para realizar elección judicial

“El Poder Legislativo se encuentra imposibilitado de conceder la prórroga solicitada (…) Estamos convencidos que, de darse la prórroga, crearía más problemas de los que pretende resolver, pues implicaría realizar una nueva reforma constitucional solo para cambiar la fecha y, ello implicaría modificar todos los plazos del proceso electivo”, mencionó el Poder Legislativo.

Mencionó que de haber concedido la prórroga cuando se encontraba la convocatoria para el registro de aspirantes, se habría complicado el proceso y desatado una campaña de especulación y desprestigio.

“Alegando que se otorgaba la posposición de la elección ante el fracaso de la respuesta de la ciudadanía a participar como candidatos en este proceso electivo inédito, histórico y único en el mundo”, anotó.

Hace una semana en una carta dirigida a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, los consejeros del INE pidieron hacer las gestiones legislativas necesarias para “determinar que la jornada electoral del proceso electivo extraordinario de 2025 no se lleve a cabo el 1 de junio de 2025”.

La semana pasada, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que si el Congreso no aprobaba el aplazamiento de la elección judicial en 2025, "sí o sí" van a realizar los comicios.

"No podemos hacer una petición al 'ahí se va' al Congreso, creo que sería muy irresponsable de parte del Instituto Nacional Electoral, no actuamos de esa manera, lo hicimos conscientes de que la atribución, del otorgamiento o no, es de parte de la Cámara baja y alta del Poder Legislativo, y que nosotros estamos en condiciones de hacer lo propio", señaló.

"Estamos conscientes que si esto no se aprueba, el Instituto tiene que salir sí o sí", abundó.

A siete meses de la fecha programada para la primera elección de integrantes del Poder Judicial, el 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió aplazarla 90 días, para poder realizarla hasta después de agosto de 2025.

En escrito enviado el miércoles a las Cámaras de Diputados y el Senado, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Suárez, hizo la petición y enlistó las tareas que deberá llevar a cabo para ese proceso.