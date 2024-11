Cierra en 49,398 el registro de aspirantes a cargos judiciales

Dudan de cifra y calidad de aspirantes

En tanto, jueces y magistrados cuestionaron el incremento exponencial de las cifras de aspirantes.

La magistrada Julia María del Carmen García González, comentó que es “sospechoso”, pues las campañas para llamar a los jóvenes a participar se hicieron justamente porque no había la respuesta esperada.

“Es sospechoso, sobre todo si vimos la semana pasada cómo es que había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes, porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban. Justo lo que se manejó en redes sociales y pondremos la atención en ello, o se cayó el sistema o no había posibilidad de acceder. No lo sabemos con certeza. Y de buenas a primeras esto es un éxito”, declaró.

En la "conferencia de jueces", señaló que, a partir de ahora, lo importante es ver cuántas de esas personas que se apuntaron realmente cumplen con los requisitos que se establecieron en la convocatoria para participar en las elecciones, donde se elegirá a 881 juzgadores.

“Pudiéramos conceder que tienen a las personas. El gran punto (es) si esas personas cumplen con los requisitos mínimos”, recalcó.

El magistrado Fernando Silva García mencionó que el aumento “intempestivo” de registros durante el último fin de semana es reflejo de que Morena controla el "terreno operativo" de todos los aspectos electorales del proceso.