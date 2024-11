Taddei: si Congreso no aprueba prórroga para elección, INE saldrá "sí o sí"

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que si el Congreso no aprueba el aplazamiento de la elección judicial en 2025, "sí o sí" van a realizar los comicios.

"No podemos hacer una petición al 'ahí se va' al Congreso, creo que sería muy irresponsable de parte del Instituto Nacional Electoral, no actuamos de esa manera, lo hicimos conscientes de que la atribución, del otorgamiento o no, es de parte de la Cámara baja y alta del Poder Legislativo, y que nosotros estamos en condiciones de hacer lo propio", señaló.

"Es decir, la solicitud de la extensión del plazo. Y, por otro lado, también estamos conscientes que si esto no se aprueba, el Instituto tiene que salir sí o sí".