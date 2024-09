Yunes Márquez: “Votaré a favor de Reforma Judicial”

''¿Tiene la mayoría derecho a hacer un cambio estructural a un Poder de la Unión? La mayoría tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de la historia. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular. Pero, ¿quién nombra hoy a las y los ministros? Es el Senado, a propuesta del presidente, quien tiene origen y militancia partidista'', expuso Yunes Márquez.

''Ni cobarde ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto. He sido objeto de un linchamiento público, queriendo hacerme responsable del destino de México. Me duele la agresión que se ha originado en mi partido. Desde joven he luchado por la democracia desde el PAN, en ese partido me formé. No puedo aceptar que me quieran imponer el sentido de mi voto'', agregó.

Yunes aseguró que no fue víctima de ninguna presión por parte del Gobierno federal, pero llamó a construir acuerdos entre fuerzas políticas.

''Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Esta por iniciar un nuevo Gobierno. Deseo dejar atrás la falta de diálogo entre el Gobierno y las fuerzas políticas'', dijo.

La reaparición de Yunes

Después de que pidió licencia esta mañana al Senado por problemas en su salud, el aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez regresó a su escaño esta noche y fue recibido con abrazos y aplausos por los morenistas.

Esta mañana, su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares tomó protesta como senador, tras la solicitud de licencia.

Yunes padre se confrontó con Marko Cortés, dirigente del PAN, quien acusó a Márquez de haber traicionado a la gente que le dio su voto.

Miguel Ángel Yunes Márquez no había aparecido en público desde el sábado pasado cuando dejó de contestarles las llamadas a la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía; al dirigente del este partido, Marko Cortés, así como al resto de los panistas.

Desde ese momento se especuló que Yunes Márquez le iba a entregar a Morena y aliados el voto que les faltaba para que pasara la Reforma Judicial, pues para que sea avalada la modificación constitucional es necesario la mayoría calificada con 86 votos y solo contaban con 85.