Miguel Ángel Yunes Linares y Marko Cortés se confrontan en el Senado por licencia

''He escuchado lo que ha dicho Marko y no, cobarde y traidor eres tú. Miguel Ángel Yunes Márquez siempre ha dado la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Tenemos 20 años en Acción Nacional y seguiremos, porque Acción Nacional no es de Marko, es de millones'', dijo Yunes Linares.

''Llevé al PAN al Gobierno del estado de Veracruz. Miguel tiene un padecimiento en la columna, y aún así recorrió Veracruz para aportar más de un millón de votos a la coalición. No tuviste ni la atención, Marko, de llamarle al hospital. Es absolutamente indebido lo que pretenden hacer: quieren lograr votos linchando'', agregó.

Yunes aseguró que su hijo no ha dicho en qué sentido va su voto, pero lamentó que Cortés ya lo amenazó con expulsarlo de la bancada y del partido.

''A nosotros nadie nos regaló la senaduría, nos la ganamos en la calle. No ha habido ninguna negociación con el Gobierno federal. A Miguel lo persiguieron'', expresó.

Aludido, Marko Cortés subió a tribuna y destacó las diferencias que hubo en el pasado entre la familia de Yunes y Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de México.

''¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez señalando de corrupto a López Obrador o de Yunes Linares señalando a este Gobierno de lo peor?'', cuestionó.

''¿Cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo perseguían a él y a su familia? Siempre el Partido Acción Nacional te apoyó. Te tengo aprecio, pero estoy decepcionado de lo que has hecho'', expresó el líder del PAN.

El dirigente señaló que los Yunes no traicionan al PAN, sino a los mexicanos que votaron por ellos.

''El pueblo de México votó por un contrapeso. No dio la mayoría calificada al Gobierno, esa la están adquiriendo. Entiendo que abrieron órdenes contra tu esposa, tus hijos... pero si vienen al Senado no pueden doblegarse'', dijo.

''Todavía no se vota y ha habido faltas de respeto.. pero llega la hora de la votación, pueden ser héroes o traidores de la Patria'', agregó.