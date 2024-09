The Financial Times advierte riesgo en reforma al Poder Judicial

“En un país como México, con un historial de corrupción y violencia generalizada relacionada con el narcotráfico, un plan de este tipo es especialmente riesgoso”, indicó el artículo ‘La trayectoria retrógrada en México en materia de Estado de derecho’.

The Financial Times señaló que una reforma de la policía y las fiscalías sería una mejor solución ante los problemas que enfrenta el país. “Los senadores deberían rechazar las reformas porque no abordarán la impunidad y la corrupción que aquejan al sistema legal en México”, se posicionó la editorial.

El medio de comunicación británico señaló al presidente de considerar el comercio y la inversión generada a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como “un periodo de ‘pesadilla’ de neoliberalismo y su política económica ‘servil y saqueadora’.

En su lugar López Obrador ha impulsado la ‘Cuarta Transformación’, calificada como una agenda nacionalista con una economía dominada por el Estado, “destinada a mejorar la suerte de las masas bajo la tutela de su cada vez más poderoso partido Morena”, dijo.

La editorial apuntó que no se ha cumplido la expectativa a mayor prosperidad, pues señaló el sexenio de López Obrador ha sido el de menor crecimiento en lo que va de este siglo, además de perder la oportunidad de alejar la manufactura de China.

El diario señaló que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, es la sucesora “elegida por López Obrador” quien apoya las reformas legales del actual mandatario, así como la entrega de un mayor poder al Ejército y el debilitar instituciones como los órganos autónomos.

“La presidenta electa aún tiene tiempo para reconsiderar el alejamiento de su partido de los valores e instituciones norteamericanos. Debería hacerlo antes de que los inversionistas comiencen a revalorizar a México como economía centroamericana”, advirtió The Financial Times.