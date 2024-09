Senado discute Reforma Judicial; sesionan entre voces a favor y en contra

En la sesión del Senado suben los ánimos

Los partidos de oposición toman la tribuna y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que estos partidos quieren “sabotear” la sesión.

Ente gritos de “resistencia, resistencia” de los legisladores del PAN, PRI y MC, el presidente de la Cámara alta culpó a estos partidos de haber sido los responsables de haber dejado entrar a los manifestantes en el Senado de Reforma.

“(La oposición) pretende obstruir y no lograran, aunque sea en este estruendo, vamos a continuar con la sesión. (…) Una vez mas obstaculizar la sesión. Primero ustedes deberían estar en sus escaños y no en este lugar. Hemos respetado sus intervenciones y ustedes no están respetando a este pleno”, dijo Fernández Noroña.

Al pasar a dar su posicionamiento, la senadora Lilly Téllez le llamó “bellaco” al presidente del Senado y le pidió que dijera su nombre, pues el legislador Fernández Noroña se dirigió a ella como “senadora Téllez”.

“¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano (Daniel Barreda)? Lo secuestraron ustedes. Le exijo a Fernández Noroña que pare esto hasta que aparezca el senador de Movimiento ciudadano. No extraña porque ustedes son unos mafiosos y ustedes los secuestraron”, dijo la panista al dirigirse a los legisladores a Morena.