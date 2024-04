El Senado faculta al Ejecutivo a dar amnistías en casos "de trascendencia"

La senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Plural, disertó sobre las diferencias entre amnistías e indultos.

El Ejecutivo ya tiene la facultad de conceder el indulto a un sentenciado por delito federal, y a un individuo determinado, pero no se puede otorgar durante un proceso pues sólo se otorga si se acredita el delito, así que sólo se perdona la pena.

En la amnistía no se conoce a la persona beneficiaria, pero sí se conoce el tipo penal y los hechos, pero se concilia el interés público y para esas personas se deroga el tipo penal.

Pero en ese caso es el Congreso el que debe valorar qué delitos, qué hechos y por qué razones el Estado decide no aplicar la pena, es una facultad del Congreso dio la expriísta.

“El Ejecutivo no tiene facultad para amnistiar y este dictamen pretende delegarle esa facultad..(aquí) de forma unilateral y omnímoda el presidente determinará los hechos que sean relevantes para el Estado, más concentración de poder sin ningún control”.

“En este dictamen no sabemos a quién se va a otorgar esta falsa amnistía”, y –remarcó- un indulto no puede ser a favor de algo, no es una contraprestación.