Avanza iniciativa de amnistía; ejecutivo podrá liberar delincuentes

“Puede (esta reforma) llegar al extremo de que el delincuente que aporte los datos para esclarecer la verdad sea el que lo confiese. Es un tema peligroso”, aseveró al anunciar su voto en contra.

El senador por Sinaloa Mario Zamora, de PRI, dejó entrever que la intención puede ser perdonar a narcotraficantes. “¿A quien quiera perdona el presidente? Ojalá que a quien quiera perdonar no tenga que ver con que sea ahora, antes de las elecciones, porque necesita de su ayuda.

Germán Martínez, del Grupo Plural, recordó que en la ley ya viene la facultad de indultar a reos sentenciados: “No podemos llevar a la Constitución los abrazos no balazos”, criticó.

Se requiere para la justicia transicional –que invocó Morena para votar a favor– la reparación integral del daño.

"Mientras no exista no se puede indultar ni amnistiar a nadie. ¡Pongámonos en los brazos de las víctimas no de los criminales´¡”, reclamó.

El senador de Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda advirtió también que el criterio de oportunidad ya existe y no se necesita otorgarse a una persona y menos al presidente.

Hoy el marco legal indica que el beneficiario de una medida así tiene que estar sentenciado y el órgano (de justicia) debe estar de acuerdo y demostrase que no representa un peligro, o bien, demostrarse que hay indicios de violaciones a los derechos humanos de la persona sentenciada, explicó.

Con las reformas basta que el presidente considere que la persona aportó elementos comprobables para hallar la verdad.