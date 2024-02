SHCP: No habrá impacto presupuestal por tres reformas prioritarias de AMLO

Sin embargo, en el caso de la propuesta de reforma electoral se indica que las nuevas funciones que se busca dar al INE “deberán ser cubiertas con el presupuesto que le autoricen la Cámara de Diputados en términos de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución” y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, es decir, sí podría haber un costo, pero no se tasó.

De igual forma en el dictamen sobre la reforma en materia del Poder Judicial se indicó que los cambios propuestos “establecen una reestructuración del Poder Judicial de la Federación, que deberá ser cubierta con el presupuesto que le autorice” la Cámara en el ejercicio fiscal que corresponda.

Al analizar esas dos reformas, más la relativa a la austeridad, se precisó que “el presente dictamen no prejuzga ni valida la información, así como los alcances de las acciones que propone el contenido de los mismos, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes y disposiciones”.

Impactos, pero en ahorros

El diputado de Morena Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante de las comisiones de Presupuesto y de la de Hacienda y Crédito Público, explicó que sí habrá consecuencias económicas de las reformas, pero en generación de ahorros.

Pero la Secretaría de Hacienda evalúa sólo si la eventual aprobación de las reformas implicará gastos extra, y se estimó que no será así.

“Por ejemplo en el asunto de la reforma electoral pues no tiene impacto presupuestario porque no le costaría más al Estado mexicano, sino que al quitar por ejemplo 200 diputados plurinominales, pues tienes un ahorro, y eso no es un impacto presupuestario, son economías”.