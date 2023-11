En comisiones, el Senado da luz verde a renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN

AMLO prepara fraude a la ley

Sin embargo, la senadora del Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Anaya diferenció entre Zaldívar y Medina Mora: “a Medina se lo tragó la tierra y no dejó ninguna consideración de causa grave ni no grave”.

Alertó que con la salida de Zaldívar se prepara una distorsión de los poderes de la Unión, pues tocará al presidente López Obrador a un ministro más.

“¿Y dónde están los derechos de la ciudadanía y los derechos de quien asuma la presidencia en 2024 a nombrar un ministro para 15 años? ¿Y el de los ciudadanos, para una Corte independiente, con nombramientos escalonados?”, cuestionó la senadora Anaya.

Germán Martínez del Grupo Plural fustigó a Zaldívar, de quien deslizó: “hay jueces tan útiles que no necesitan órdenes… los más aventajados son dóciles”.

Los panistas Indira Rosales y Damián Zepeda también alertaron lo que viene: otra propuesta de ministro para la SCJN y por 15 años, lo que vulnerará el esquema de nombramientos escalonados en la Corte.

Eso es “una falta de respeto al Senado”, al presidente tocará nombrar a cinco ministros y se pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial, “este senado merece respeto, no es oficialía de partes”, cuestionó Rosales.

Zepeda dijo que tras la adhesión a un proyecto político “si no había una causa grave ya la hay. Perdió la independencia ya tiene un activismo político partidista”.

De hecho “ya veía yo un ministro (dedicado) a estar ajustando criterios jurídicos a la opinión presidencial. Yo no me voy a lamentar que ya no esté la Corte. Pero es más grave lo que está generando, le están haciendo un fraude en la Constitución”.

No es relevante su participación en la campaña, “flaco favor le va a hacer. El tema es que le están quitando al futuro presidente o presidenta el derecho a proponer a un ministro para 15 años y esa jugada política es la que no voy a avalar”, dijo.

Los ministros se nombran de forma escalonada para que nadie domine a la Corte “y por eso primero quebró a un ministro (Medina), nombró a alguien más. Nombró a los tres que le correspondían y ahora le quiere robar a la próxima presidenta o presidente el derecho a nombrar a un ministro. No le corresponde a este presidente y eso es lo indigno”, acusó el panista.