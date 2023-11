Diputados de Guerrero dan batalla de discursos, pero no piden recursos

De los 500 diputados federales, 11 son originarios de Guerrero, el estado que ahora ha acaparado el debate presupuestal. Nueve son morenistas o aliados, y cuatro del total subieron a tribuna a defender la planeación presupuestal enviada por el Ejecutivo desde el 8 de septiembre, modificada en comisiones, pero que no asigna ni un peso adicional para atender a los guerrerenses.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval, polemista y orador frecuente no ha solicitado, en lo que va de la discusión presupuestal, más apoyo a la entidad, y el resto de los diputados se mantuvieron fuera del debate: Pedro Sergio Peñaloza Pérez, de Morena; Eunice Monzón y Luis Edgardo Palacios Diaz, los dos del PVEM, además de Victoriano Wences Real, del Partido del Trabajo (PT).

Tres legisladores nacidos en el estado, pero de oposición, han exigido más recursos, una de ellas, Yesenia Galarza, de Acción Nacional (PAN), desde tribuna. La perredista Fabiola Rafael Dircio y el priísta Reynel Rodríguez Muñoz lo han demandado en la presentación del plan de rescate de Acapulco exigido por sus partidos, que forman el Frente Amplio por México (FAM) y en colectas de apoyo.

Hasta media sesión de este miércoles, no se ha dado una instrucción para votar por modificaciones presupuestales que inyecten de los recursos necesarios a la zona siniestrada por el meteoro.

Discurso sin recurso

A pesar de la omisión del martes, se espera que en las próximas horas, según la instrucción de la bancada mayoritaria, la situación podría cambiar.

La diputada Merlín fue un ejemplo de la bancada guerrerense; llamó la atención por el llanto con el que pidió “misericordia, compasión y piedad” para levantar el puerto si es necesario, con las manos, pues vio el presupuesto 2024 aprobado por la Cámara suficiente para atender la devastación que dejó el huracán Otis.

“No necesitan estar aquí y estar diciéndonos y haciendo un debate donde se dice que no hay un recurso suficiente para Acapulco”, reclamó a la oposición.

“El corazón se muestra con hechos. Al primer día del día cero de la contingencia del huracán, nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue, caminó y yo dije: si él cruzó, yo puedo cruzar. Y durante el trayecto de la noche a la madrugada me decían: no hay paso, no hay paso; pero yo dije: yo voy con un compañero que iba manejando, a donde llegue y no pueda pasar el carro, me voy a ir caminando, no importa los kilómetros...

“Soy acapulqueña, nací allá y qué, ¿creen que yo puedo hacerlo todo?”, respondió a la bancada perredista, que enfrente de ella exigió a gritos que votara entonces por más recursos para Acapulco, y con una mega manta le recordó “sin recursos es discurso”.