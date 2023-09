Armenta pedirá licencia en el Senado para buscar la gubernatura de Puebla

Agregó que, aunque se ha dicho que en el caso de los aspirantes a las gubernaturas no será necesario que se separen del cargo, él sí solicitará licencia "por ser congruente con la ciudadanía".

"Dos encuestadoras más de prestigio reiteran ese nivel de posicionamiento y claro que no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando a marchas forzadas y para mí va a ser muy importante enviar el mensaje a las y a los poblanos, que sí me voy a separar del cargo, solamente estoy valorando en qué momento. Hay que esperar que salga la convocatoria para definir tiempos, plazos y, les adelantó, sí me voy a separar, solo voy a definir en qué fecha", expresó.

Armenta argumentó que separarse de su cargo como senador no se debe a que quiera posicionarse;

"Tengo 34 años de caminar el estado de Puebla, así que no es para implementar un programa intenso de posicionamiento", aseveró.