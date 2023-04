Senadores analizan cómo destrabar 79 nombramientos pendientes

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, sostuvo una breve plática, de minutos, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien, de acuerdo a la senadora Xóchitl Gálvez, acordó sostener un acuerdo mañana jueves para tratar de acordar cómo destrabar el tema INAI.

La conversación, de apenas unos minutos, es la primera que sostiene López Hernández con un líder de oposición desde que asumió Segob, hace un año ocho. meses, y ocurrió en el patio de la Casona de Xicoténcatl, en el marco de la sesión solemne del Senado en la que impuso la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatoswka.

Gálvez Ruiz se dijo dispuesta a acordar con Morena y el titular de Segob sacar los nombramientos, aunque sea en paquete, “podemos construir un acuerdo político”.

-¿Hay esperanza?

-Yo no la voy a perder, dijo.

“Me gusta la idea de Cravioto de que saquemos todos los nombramientos pendientes”, dijo, pero descartó que sea factible sacarlos por insaculación (tómbola) como propuso la víspera el vicecoordinador de los senadores morenistas, César Cravioto.

“Por insaculación no; me preocupa que lo vayan a impugnar porque eso no está en la ley y preocupa (que a alguien que no salga) y ponga una queja en la Corte o se ampare. En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) la ley preveía eso (la tómbola) pero en el caso de los magistrados y comisionados del Inai eso no lo prevé la ley”, explicó la panista.