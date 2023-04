Perfilan diputados sorteo de consejeros del INE durante la madrugada

Será hasta entonces cuando se dialogará para un acuerdo "para ver cómo será el proceso de insaculación” pues hay varios proyectos sobre cómo deberá de realizarse ese proceso.

–¿No hay esperanza de un consenso?

–A estas alturas no se han dado los pasos que en otras ocasiones ya hubieran sucedido y esto no es de generación espontánea, no es de un momento a otro.

Esta noche la Cámara sigue en sesión ordinaria vespertina. Aunque la discusión es sobre reformas al artículo 73 de la Constitución en materia de bienestar y trato digno a los animales, hay escarceos entre las bancadas de Acción Nacional y Morena.

Incuso, el PAN estrenó su propio “pase de lista” de las 39 víctimas mortales que fallecieron en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez Chihuahua.

La diputada Rosa María González Azcárraga inició en tribuna un conteo del 1 al 40 por los migrantes fallecidos en un albergue del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El vicecoordinador panista, José Elías Lixa, desde su curul también encabezó el “uno, dos, tres, cuatro…” coro al que se sumaron todos los panistas y el Partido de la Revolución Democrática con el puño en alto, hasta que le cancelaron el audio.

En respuesta, los de Morena y Partido del Trabajo (PT) sacaron sus carteles alusivos a las “víctimas del ABC” en referencia a los niños que perecieron, también entre llamas, en una estancia infantil. Aunque ha habido alboroto, hasta el momento no se prevé la suspensión de la sesión.