¿Dónde estará el macromódulo para sacar la licencia permanente?
En un comunicado a través de sus redes sociales , la Semovi confirmó la apertura del macromódulo, que estará disponible a partir del próximo martes 1 de diciembre en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
El horario de atención será de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 09:00 a 17:00 horas.
Para acudir al macromódulo en transporte público la opción más cercana es la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del Metro CDMX (Pantitlán - Tacubaya), desde donde se puede llegar caminando menos de cinco minutos. Además, también está cercana la estación Ciudad Deportiva de la línea 2 del Trolebús (Pantitlán - Chapultepec).
Para las personas que acudan en vehículo, pueden ingresar al estacionamiento de la Puerta 6 del complejo, ubicado a unos metros de la entrada al macromódulo.
Dónde tramitar la licencia permanente
Además del macromódulo habilitado para diciembre, las autoridades capitalinas abrieron tres módulos de servicio a los que se puede acudir sin cita previa, los cuales están ubicados en las siguientes direcciones:
- Andrés Molina Enríquez s/n, Col. San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa, Ciudad de México.
- Av. Acoxpa No.436, Coapa, 04980, Tlalpan, Ciudad de México.
- Av. Universidad No. 936, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.
Las personas también pueden acudir a los 16 Centros de Servicio y Tesorería Express de la Secretaría de Administración y Finanzas, con un horario de atención de 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo, incluyendo días festivos.