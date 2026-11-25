¿Dónde estará el macromódulo para sacar la licencia permanente?

En un comunicado a través de sus redes sociales , la Semovi confirmó la apertura del macromódulo, que estará disponible a partir del próximo martes 1 de diciembre en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

El horario de atención será de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

Para acudir al macromódulo en transporte público la opción más cercana es la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del Metro CDMX (Pantitlán - Tacubaya), desde donde se puede llegar caminando menos de cinco minutos. Además, también está cercana la estación Ciudad Deportiva de la línea 2 del Trolebús (Pantitlán - Chapultepec).

Para las personas que acudan en vehículo, pueden ingresar al estacionamiento de la Puerta 6 del complejo, ubicado a unos metros de la entrada al macromódulo.





Dónde tramitar la licencia permanente

Además del macromódulo habilitado para diciembre, las autoridades capitalinas abrieron tres módulos de servicio a los que se puede acudir sin cita previa, los cuales están ubicados en las siguientes direcciones:

Andrés Molina Enríquez s/n, Col. San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa, Ciudad de México.

Av. Acoxpa No.436, Coapa, 04980, Tlalpan, Ciudad de México.

Av. Universidad No. 936, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.

Las personas también pueden acudir a los 16 Centros de Servicio y Tesorería Express de la Secretaría de Administración y Finanzas, con un horario de atención de 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo, incluyendo días festivos.