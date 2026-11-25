A través de un comunicado, la dirección del colegio informó que la medida se tomó tras la recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Máxima Casa de Estudios; sin embargo, no significa que los alumnos tendrán días libres, las clases continuarán en línea durante el resto de la semana.

Está previsto que los estudiantes regresen a las aulas el próximo lunes 30 de noviembre.

La escuela de educación media superior detalló que durante estos días se aprovechará para revisar las condiciones sanitarias de las instalaciones, reforzar la vigilancia epidemiológica, detectar posibles nuevos contagios y tomar las medidas necesarias para evitar que el brote se extienda entre la comunidad escolar.

¿Cuáles son los síntomas de la varicela?

La Secretaría de Salud (SSa) explica que la varicela es una enfermedad viral aguda muy común en la niñez, muy contagiosa, causada por el virus varicela-zoster (un tipo de herpes), que provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y después erupciones en forma de ampollas que se secan formando una costra.

El IMSS explica que la enfermedad se puede transmitir por tos o estornudos, por contacto directo con la piel, por saliva o por contacto con superficies contaminadas y en el caso de la mujer en periodo de gestación a su bebé durante el parto.

Una vez que una persona se ha contagiado y presenta los primeros síntomas pueden pasar entre cinco y 15 días para que aparezca la erupción y que el desarrollo de la infección hasta su conclusión, toma alrededor de otros 10 días más, por lo que la enfermedad llega a extenderse aproximadamente 30 días hasta desaparecer.

La mayoría de las personas sólo contrae varicela una vez en su vida, pero el virus permanece en el organismo después de la infección inicial y puede regresar en años posteriores en forma de herpes zoster como consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.