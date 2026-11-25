Tres marchas en CDMX por el 25N

De acuerdo a la información compartida por la SSC, la primera movilización se llevará a cabo a partir de las 11:00 de la mañana, organizada por el Observatorio de Deudores Alimenticios y con un aforo aproximado de 300 personas.

El punto de partida será en la Glorieta “La Joven de Amajac”, ubicada en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, donde se colocará un tendedero de denuncias a las 11:30, mientras que la marcha, con rumbo al Zócalo, arrancará en punto de las 13:00 horas.

Por su parte, el colectivo Red de Mujeres por el Bienestar Pilares realizará una marcha en punto de las 14:30 horas que partirá del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, con rumbo a dos destinos:

Glorieta “La Joven de Amajac”, donde se reunirán con el colectivo más numeroso.

Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para esta marcha se espera un aforo aproximado de 200 personas.

La jornada de movilizaciones llegará a su punto crucial a partir de las 15:30 horas, con la manifestación "¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!" organizada por la colectiva Coordinación 8M.

EL contingente partirá de la Glorieta “La Joven de Amajac” con rumbo al Zócalo de la CDMX, y se espera un aforo de al menos 1,000 personas con el apoyo de diversas organizaciones sociales tales como Las Constituyentes FeministasMx, Amnistía Internacional México, Sindicato Mexicano de Electricistas, Libres y Combativas Mx y Deconstrucción Violeta.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este miércoles 25 de noviembre. #CiudadSegura pic.twitter.com/0OsJYu09Bf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 25, 2026





Calles y avenidas afectadas por las manifestaciones

De acuerdo con la ruta trazada para cada movilización, se esperan fuertes afectaciones viales en las siguientes calles y avenidas del primer cuadro de la Ciudad de México.

Avenida Paseo de la Reforma.

Avenida Morelos.

Plaza de la República.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas, en el cruce con avenida Juárez y 5 de Mayo.

Avenida 5 de Mayo.

Además, también pueden haber afectaciones en calles cercanas al Hemiciclo a Juárez y la Plaza de la Constitución.