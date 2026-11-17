La decisión modifica el calendario que el gobierno capitalino anunció desde julio pasado, cuando se estableció noviembre como el mes para comenzar con las multas en contra de los conductores de los vehículos que no cumplieran con las disposiciones de circulación.

¿Cuándo comenzarán las multas a scooters y motonetas eléctricas en CDMX?

Ya no será el 20 de noviembre. Brugada explicó que se dará más tiempo a los conductores para familiarizarse con el registro y cumplir con los requisitos establecidos.

La mandataria adelantó que el próximo martes puede darse a conocer la nueva fecha límite para inscribirse en el padrón, así como el calendario actualizado para la aplicación de las disposiciones.

¿Por qué se pospusieron las sanciones?

El número de personas inscritas en el padrón fue uno de los factores señalados por Brugada para justificar el aplazamiento.

La jefa de Gobierno indicó que actualmente hay 13,000 usuarios registrados y que se busca incorporar a más conductores antes de avanzar con la revisión del cumplimiento de las reglas.

La medida, explicó, responde a la intención de regular este tipo de transporte y permitir que quienes utilizan scooters y motonetas eléctricas tengan oportunidad de completar el procedimiento.

¿Cómo realizar el registro?

-Se debe ingresar a la plataforma oficial Registro de VEMEPE con la cuenta Llave CDMX: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/

- Selecciona Alta de Vehículo Eléctrico Personal y completa el catálogo.

- Ten a la mano INE, documento que acredite la propiedad del vehículo, c omprobate de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y archivo XML del del Comprobante Fiscal Digital por Internet ( CFDI).