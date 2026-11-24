Así funciona la estafa de la multa sin pagar

A través de sus redes sociales , la SSC-CDMX compartió de qué manera operan los delincuentes con este tipo de estafas, iniciando con el envío de mensajes de texto y correos electrónicos donde se informa a la víctima sobre una falsa multa o infracción de tránsito que no ha pagado.

Estos mensajes utilizan los logotipos oficiales de las instituciones de gobierno así como tipografías similares, con la intención de convencer a las víctimas de que se trata de un mensaje real. Además, emplean avisos del tipo “Evite recargos”, “Pago pendiente” o “Última oportunidad para pagar su infracción”, con la intención de generar una sensación de urgencia en las personas.

Los mensajes también incluyen enlaces a portales web falsos donde se solicita que las personas ingresen datos personales y financieros con la intención de acceder a sus cuentas bancarias y utilizar la información para suplantar la identidad de las personas.





Una estafa que va creciendo en la CDMX

De acuerdo con un reporte generado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), durante los primeros meses del 2026 las autoridades capitalinas recibieron más de 14,000 reportes por diversos ciberdelitos, de los cuales, el ataque, robo y vulneración de cuentas personales de usuarios en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales ocupó el tercer lugar en volumen con 1,918 denuncias.

El reporte destaca que los delitos conocidos como “montadeudas”, con plataformas falsas y perfiles en redes sociales que prometen supuestos préstamos inmediatos a cambio de requisitos mínimos, ocupa el primer lugar con más de 5,800 reportes generados.

Por su parte, el segundo lugar lo ocupan los fraudes en la compra y venta de productos a través de redes sociales, contabilizando más de 4,000 casos en los primeros dos meses del año.

